Diyarbakır'daki terör operasyonunda 5 tutuklama

Diyarbakır’da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 28 şahıstan 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile terör örgütü PKK/KCK yapılanması içinde faaliyet yürüten şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 28 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 5’i silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 23 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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