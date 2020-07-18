Hani'de kan bağışı kampanyasına destek

Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesi tarafından Hani ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Korona virüs ile mücadelede alınan tedbirler sebebiyle azalan kan stoklarını artırabilmek ve hastanelerde yatmakta olan hastaların kan ihtiyacını karşılayabilmek için, Hani'de 'Sizin 15 Dakikanız Başkasının Bir Ömrü Olsun' sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyada 333 ünite kan toplandı.

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