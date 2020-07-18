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HDP önündeki eylemde 320'nci gün; aile sayısı 139 oldu

DHA

HDP önündeki eylemde 320'nci gün; aile sayısı 139 oldu


Selim KAYANurettin FİDANCAN /DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 139 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, sosyal mesafe kuralına uyularak, 320'nci günde de sürdü. 2015 yılında 16 yaşındayken, kaçırılan talasemi majör hastası oğlu Muhammet için oturma eylemine katılan Hatice Ay, "Oğlumu almadan eylemime son vermeyeceğim" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15´e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.
2015'te 16 yaşındayken Diyarbakır'da kaçırılan talasemi major hastası oğlu Muhammet'in için HDP il binası önüne gelen Hatice Ay, evlat nöbetine katıldı. Oğlunun yüzde 70 engelli raporu olduğunu söyleyen Ay, oğlana kavuşmak için HDP il binası önündeki eyleme katıldığını söyledi. Oğluna kavuşmadan eyleminden vazgeçmeyeceğini ifade eden Ay, "Ben 5 yıldır oğlumu arıyorum. Oğlum yüzde 70 raporludur, hastadır. PKK tarafından kaçırılmış. Bu mücadeleye devam edeceğim. Talasemi hastasıydı 2 ayda bir kan veriyorduk. Kan vermediğimizde bayılıyordu. 5 Senedir hasta çocuğu götürmüş gezdiriyorlar. Ne hakları var. Oğlumu istiyorum" dedi.
TALASAMİ MAJÖR HASTALIĞI NEDİR?
Akdeniz anemisinin en ağır şeklidir ve bütün belirtilerin görüldüğü bir hastalık tipidir. Talasemi hastalarında ağır kansızlık dışında sarılık, dalak büyüklüğü, halsizlik, etrafa ilgisizlik, enfeksiyonlara kolay yakalanma, büyüme geriliği, kemiklerde genişleme ve incelme, burun kökü basıklığı, alın ve diğer yüz kemiklerinde çıkıntı ile anormal yüz görünümü ortaya çıkabilir.
Hastalar hayat boyu kan nakli ve vücuttaki fazla demiri atacak ilaçlara gereksinim duyar. Kesin tedavisi günümüzde kemik iliği naklidir. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2020-07-18 16:00:11

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