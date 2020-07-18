Diyarbakır’da ağaçlık alanda yangın, 300 dönümlük alan kül oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da ağaçlık alanda yangın, 300 dönümlük alan kül oldu

İHA

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 300 dönümlük alan kül oldu.

Diyarbakır’da ağaçlık alanda yangın, 300 dönümlük alan kül oldu

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 300 dönümlük alan kül oldu.
İlçeye bağlı Yöniköy ve Oyuklu mahalleleri arasında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeni ile itfaiye araçlarının tam ilerleyemediği yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Yangına mahalle sakinleri traktörler itfaiye ekipleri de su ile müdahale etti.
Kontrol altına alınamayan yangında, şimdiye kadar 300 dönümlük alanın küle döndüğü öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gezer, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Gezer, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
HDP önündeki eylemde 320'nci gün; aile sayısı 139 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 320'nci gün; aile sayısı 139 ...
HDP önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 320'nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 320'nci gününde
Tatile çıkamayan vatandaşlar Çeme Reş'e koştu Korona virüs nedeni ile eve hapsolan Diyarbakır, Mardin ve Batmanlılar aşırı sıcaklardan bunalıp Çeme Reş’e akın etti
YEREL HABERLER Tatile çıkamayan vatandaşlar Çeme Reş'e koştu Korona ...
Hani'de kan bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Hani'de kan bağışı kampanyasına destek
Kız çocuklarının azmi başarı getirdi Diyarbakırlı kızlar, Sur Sosyal Hizmetler Merkezi sayesinde spor lisesini kazandı
YEREL HABERLER Kız çocuklarının azmi başarı getirdi Diyarbakırlı ...
Sular yükselince nehirde mahsur kalan 10 kişilik aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Sular yükselince nehirde mahsur kalan 10 kişilik ...
Abbas Gündüz: "CHP dürüst siyaset yapsın, sizin 15 Temmuzla alakalı hiçbir söz hakkınız yok"
YEREL HABERLER Abbas Gündüz: "CHP dürüst siyaset yapsın, sizin 15 ...
Diyarbakır'daki terör operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki terör operasyonunda 5 tutuklama
Dünyanın en meşhur karpuzunun yetiştiği tarlalarda hasat zamanı
YEREL HABERLER Dünyanın en meşhur karpuzunun yetiştiği tarlalarda ...
Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
Eryılmaz Diyarbakır’dan ayrıldı
YEREL HABERLER Eryılmaz Diyarbakır’dan ayrıldı
Saklı Cennet 'Aynkebir' bölge halkının vazgeçilmezi haline geldi
YEREL HABERLER Saklı Cennet 'Aynkebir' bölge halkının vazgeçilmezi ...
Silvan'da futbol okulu açılıyor
YEREL HABERLER Silvan'da futbol okulu açılıyor
HDP önündeki eylemde 319'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 319'uncu gün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 319 gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 319 gününde
Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı A’dan Z’ye yenileniyor
YEREL HABERLER Doç. Dr. Ahmet Bilgin Bulvarı A’dan Z’ye yenileniyor
Dicle Üniversitesi Hastanesinde 2019 yılı içerisinde 207 bin ameliyat, 1 milyon 45 bin hasta bakıldı DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül: "Hastanelerimizde dokunmadığımız yer kalmadı"
YEREL HABERLER Dicle Üniversitesi Hastanesinde 2019 yılı içerisinde ...
Diyarbakır’da çekimi yapılan "Suzan Suzi" filmi Eylül’de vizyona giriyor Sanatçı Bedri Ayseli: “Diyarbakır çok iyi yerde ve çok iyi müzisyenler yetiştiriliyor” DİKTUM-DER Başkanı Kenan Aksu: “Bu kentte Bedri Ayseli’nin anıtının dikilmesi gerekiyor”
YEREL HABERLER Diyarbakır’da çekimi yapılan "Suzan Suzi" filmi ...
Uzmanlar dar kıyafetlere karşı uyardı "Dar ve sıkı kıyafetler köpek memesi hastalığını kötüleştirebilir"
YEREL HABERLER Uzmanlar dar kıyafetlere karşı uyardı "Dar ve sıkı ...
İnsanlar çekildi, nadir görülen mahmuzlu kız kuşu ortaya çıktı
YEREL HABERLER İnsanlar çekildi, nadir görülen mahmuzlu kız kuşu ...
HDP önündeki eylemde 318'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 318'inci gün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 318’inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 318’inci gününde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X