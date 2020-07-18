Diyarbakır’da 235 kilo uyuşturucu ele geçirildi Merkez dört ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda 235 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 11 kişi tutuklandı

Diyarbakır’ın merkez dört ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonundan 235 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 adet tabanca ele geçirilirken, gözaltına 38 kişiden 11'i tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu maddelerin kaynağında kurutulması, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ile terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlamalarının önüne geçmek amacıyla operasyonlar yapıldı. Açıklamada, “13 Temmuz 202017 Temmuz 2020 tarihleri arasında İlimiz Bağlar ilçesi başta olmak üzere Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde yapılan operasyonlarda; 2 kilo 204,3 gram toz esrar maddesi, 233 kilo 175 gram kubar esrar maddesi, 27,26 gram metamfetamin maddesi, 71,67 gram eroin maddesi, 15 kök kenevir bitkisi, 22 adet sentetik ecza maddesi, 1,4 gram plaka esrar maddesi, 6 adet tabanca, 9 adet tabanca şarjörü ve 35 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirilmiştir” denildi.

Operasyon sonucu yakalanarak adli mercilere sevk edilen toplam 38 şahıstan, 11’i tutuklanmış, 15 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 12 şahıs ise serbest bırakıldığı bildirildi.

Kent genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağına ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ile organizasyonlara yönelik yürütülen operasyonlar artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

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