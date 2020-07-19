Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde DiyarbakırŞanlıurfa karayolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 21 VA 045 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen 06 EY 5538 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobillerdeki 3 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2020-07-18 23:59:18
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