Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kentin eski ve kavşak noktası yerleşim yerlerinden olan Alipınar Mahallesinde tam 26 yıl sonra asfalt serimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır’da Karacadağ bazalt taşından ürettiği asfalt ile mart ayında startını verdiği sıcak asfaltlama çalışmalarında uzun yıllardır ihmal edilen yerleşim yerlerinde çalışmalar yaparak birçok mahalle ve caddeyi bu hizmetle tanıştıran Bağlar Belediyesi, Alipınar Mahallesinin bu yöndeki sorununu da çözüme kavuşturdu. 1 kilometrelik alanı kapsayan caddede 26 yıl sonra gerçekleşen geniş kapsamlı asfaltlama çalışmalarından sonra Diyarbakır’ın en eski yerleşim yerlerinden olan 5 bin nüfuslu mahalle ulaşımda güzel bir görüntü kazandı.



Cadde eski görüntüsünden kurtuldu

Bakımsızlıktan dolayı çukurların oluştuğu caddenin kısa sürede gerçekleşen çalışmalarla kullanışlı hale getirilmesi mahalle sakinlerini sevindirdi. Mahallede bulunan esnaf ve vatandaşlar, yapılan hizmetten çok memnun kaldıklarının altını çizerek bunun için Başkan Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Alipınar Mahallesi muhtarı Orhan Akyapı, göreve geldikten sonra defalarca mahalleyi ziyaret eden Başkan Hüseyin Beyoğlu’nun yaşanan sorunu yerinde gördüğünü ve belediye ekiplerine talimat verip çalışma başlattığını dile getirerek, “Mahallemizin çok önemli bir sorunu çözüme kavuşturdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.



“Hizmet çalışmalarında muhatabımız milletimizdir”

Alipınar Mahallesini ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yapılan asfaltlama çalışmalarını bir süre takip ederek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı, vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelerek yapılan hizmetleri değerlendirdi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Beyoğlu, davet üzerine bazı vatandaşların evlerine misafir oldu. Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi bizim muhatabımız milletimizdir. Milletimizle güzel bir gönül bağı oluşturduk. Onların talebini ve memnuniyetini öne alarak hizmetler yapıyoruz. Bu inanç ve düşünce ile yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.



4 ayda 50 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi

Bağlar Belediyesi, geride kalan 4 aylık süreçte ilçe genelinde 50 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 bin nüfusu kapsayan alan yıllar sonra ilk kez bu hizmeti alabildi. Yılsonuna kadar 80 bin tondan fazla asfalt serimi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sönmüş volkanik olan Karacadağ’dan çıkan siyah bazalt taşından asfalt üreten ilk belediye olan Bağlar Belediyesi, kurmuş olduğu yılda 600 bin ton asfalt üretme kapasitesine sahip tesiste yılda ürettiği asfalt ile hem kendi ihtiyacını karşılıyor,hem de talep eden diğer belediyelere de destek oluyor.

Diyarbakır’ın eski ve konum olarak kavşak yerleşim yerlerinden olan Alipınar Mahallesi, yıllarca hizmet alamadıkları için şikayetçi olan vatandaşların tepkileriyle gündeme gelmişti. Başvurdukları belediye ve tüm mercilerden istedikleri sonucu alamayan mahalle sakinleri, son olarak 2018 yılında basın açıklaması yapıp yolu trafiğe kapatarak seslerini duyurmuştu. Hizmet alamadıklarını, mağdur edildiklerini belirten vatandaşların isyanı haber olarak basın kuruluşlarında yer almıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 20 yıl sonra HDP’den AK Parti’ye geçen Bağlar Belediyesinde başkan Hüseyin Beyoğlu, göreve geldikten sonra ziyaret ettiği mahallede vatandaşların yaşadığı sorunları yerinde görerek yıllardır beklenen hizmetin yerine getirilmesi için söz vermişti. Sözünü yerine getiren Beyoğlu’nun tutumu mahalle sakinlerini mutlu etti.

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