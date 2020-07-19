Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

İHA

Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kentin eski ve kavşak noktası yerleşim yerlerinden olan Alipınar Mahallesinde tam 26 yıl sonra asfalt serimi gerçekleştirdi.
Diyarbakır’da Karacadağ bazalt taşından ürettiği asfalt ile mart ayında startını verdiği sıcak asfaltlama çalışmalarında uzun yıllardır ihmal edilen yerleşim yerlerinde çalışmalar yaparak birçok mahalle ve caddeyi bu hizmetle tanıştıran Bağlar Belediyesi, Alipınar Mahallesinin bu yöndeki sorununu da çözüme kavuşturdu. 1 kilometrelik alanı kapsayan caddede 26 yıl sonra gerçekleşen geniş kapsamlı asfaltlama çalışmalarından sonra Diyarbakır’ın en eski yerleşim yerlerinden olan 5 bin nüfuslu mahalle ulaşımda güzel bir görüntü kazandı.

Cadde eski görüntüsünden kurtuldu
Bakımsızlıktan dolayı çukurların oluştuğu caddenin kısa sürede gerçekleşen çalışmalarla kullanışlı hale getirilmesi mahalle sakinlerini sevindirdi. Mahallede bulunan esnaf ve vatandaşlar, yapılan hizmetten çok memnun kaldıklarının altını çizerek bunun için Başkan Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Alipınar Mahallesi muhtarı Orhan Akyapı, göreve geldikten sonra defalarca mahalleyi ziyaret eden Başkan Hüseyin Beyoğlu’nun yaşanan sorunu yerinde gördüğünü ve belediye ekiplerine talimat verip çalışma başlattığını dile getirerek, “Mahallemizin çok önemli bir sorunu çözüme kavuşturdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hizmet çalışmalarında muhatabımız milletimizdir”
Alipınar Mahallesini ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yapılan asfaltlama çalışmalarını bir süre takip ederek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı, vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelerek yapılan hizmetleri değerlendirdi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Beyoğlu, davet üzerine bazı vatandaşların evlerine misafir oldu. Beyoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi bizim muhatabımız milletimizdir. Milletimizle güzel bir gönül bağı oluşturduk. Onların talebini ve memnuniyetini öne alarak hizmetler yapıyoruz. Bu inanç ve düşünce ile yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

4 ayda 50 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi
Bağlar Belediyesi, geride kalan 4 aylık süreçte ilçe genelinde 50 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 bin nüfusu kapsayan alan yıllar sonra ilk kez bu hizmeti alabildi. Yılsonuna kadar 80 bin tondan fazla asfalt serimi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sönmüş volkanik olan Karacadağ’dan çıkan siyah bazalt taşından asfalt üreten ilk belediye olan Bağlar Belediyesi, kurmuş olduğu yılda 600 bin ton asfalt üretme kapasitesine sahip tesiste yılda ürettiği asfalt ile hem kendi ihtiyacını karşılıyor,hem de talep eden diğer belediyelere de destek oluyor.
Diyarbakır’ın eski ve konum olarak kavşak yerleşim yerlerinden olan Alipınar Mahallesi, yıllarca hizmet alamadıkları için şikayetçi olan vatandaşların tepkileriyle gündeme gelmişti. Başvurdukları belediye ve tüm mercilerden istedikleri sonucu alamayan mahalle sakinleri, son olarak 2018 yılında basın açıklaması yapıp yolu trafiğe kapatarak seslerini duyurmuştu. Hizmet alamadıklarını, mağdur edildiklerini belirten vatandaşların isyanı haber olarak basın kuruluşlarında yer almıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 20 yıl sonra HDP’den AK Parti’ye geçen Bağlar Belediyesinde başkan Hüseyin Beyoğlu, göreve geldikten sonra ziyaret ettiği mahallede vatandaşların yaşadığı sorunları yerinde görerek yıllardır beklenen hizmetin yerine getirilmesi için söz vermişti. Sözünü yerine getiren Beyoğlu’nun tutumu mahalle sakinlerini mutlu etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Sağlıksız ortamda satılan maskeler tehlike saçıyor'
YEREL HABERLER 'Sağlıksız ortamda satılan maskeler tehlike saçıyor'
Başkan Beyoğlu'ndan pazarda fiyat ve korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu'ndan pazarda fiyat ve korona virüs ...
Definecilerin hedefi olan tarihi kilise ve manastır turizme kazandırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Definecilerin hedefi olan tarihi kilise ve manastır ...
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Diyarbakır'da 235 kilo 'esrar' ele geçirildi: 11 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 235 kilo 'esrar' ele geçirildi: 11 ...
Hurdaya dönen araçtan 3 kişi yaralı çıkarıldı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen araçtan 3 kişi yaralı çıkarıldı
Diyarbakır’da 235 kilo uyuşturucu ele geçirildi Merkez dört ilçede yapılan uyuşturucu operasyonunda 235 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 11 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 235 kilo uyuşturucu ele ...
Üvey kardeşlerin ev yapma meselesinde kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Üvey kardeşlerin ev yapma meselesinde kan aktı: 1 ...
Diyarbakır’da ağaçlık alanda yangın, 300 dönümlük alan kül oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ağaçlık alanda yangın, 300 dönümlük ...
Başkan Gezer, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Gezer, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
HDP önündeki eylemde 320'nci gün; aile sayısı 139 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 320'nci gün; aile sayısı 139 ...
HDP önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 320'nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 320'nci gününde
Tatile çıkamayan vatandaşlar Çeme Reş'e koştu Korona virüs nedeni ile eve hapsolan Diyarbakır, Mardin ve Batmanlılar aşırı sıcaklardan bunalıp Çeme Reş’e akın etti
YEREL HABERLER Tatile çıkamayan vatandaşlar Çeme Reş'e koştu Korona ...
Hani'de kan bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Hani'de kan bağışı kampanyasına destek
Kız çocuklarının azmi başarı getirdi Diyarbakırlı kızlar, Sur Sosyal Hizmetler Merkezi sayesinde spor lisesini kazandı
YEREL HABERLER Kız çocuklarının azmi başarı getirdi Diyarbakırlı ...
Sular yükselince nehirde mahsur kalan 10 kişilik aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Sular yükselince nehirde mahsur kalan 10 kişilik ...
Abbas Gündüz: "CHP dürüst siyaset yapsın, sizin 15 Temmuzla alakalı hiçbir söz hakkınız yok"
YEREL HABERLER Abbas Gündüz: "CHP dürüst siyaset yapsın, sizin 15 ...
Diyarbakır'daki terör operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki terör operasyonunda 5 tutuklama
Dünyanın en meşhur karpuzunun yetiştiği tarlalarda hasat zamanı
YEREL HABERLER Dünyanın en meşhur karpuzunun yetiştiği tarlalarda ...
Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
Eryılmaz Diyarbakır’dan ayrıldı
YEREL HABERLER Eryılmaz Diyarbakır’dan ayrıldı
Saklı Cennet 'Aynkebir' bölge halkının vazgeçilmezi haline geldi
YEREL HABERLER Saklı Cennet 'Aynkebir' bölge halkının vazgeçilmezi ...
Silvan'da futbol okulu açılıyor
YEREL HABERLER Silvan'da futbol okulu açılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X