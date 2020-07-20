Bağlar'da metruk yapılar yıkılıyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sahipleri tarafından terk edilen ve zamanla harabeye dönüşerek madde bağımlılarının meskeni haline gelen Fatih Mahallesindeki 8 metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi, eski Bağlar olarak bilinen bölgede bulunan terk edilmiş ve metruk hale gelmiş harabe yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Göreve geldikten sonra kaçak yapılaşma ve vatandaşların huzurunu bozacak duruma gelen eski yapılarla ilgili çalışmalara ağırlık veren Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerin şu ana kadar 250’ye yakın yıkım gerçekleştirerek çeşitli suçların meskeni haline gelen yapıyı ortadan kaldırdığı bilgisi verildi. Son olarak vatandaşların şikayetlerine konu olan Fatih Mahallesi 83. sokaktaki 30 yıllık 8 yapının yıkımı gerçekleştirildi. Emniyet ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün raporları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında bu bölgeler temizlendi. Kullanılamaz haldeki yapıların ortadan kaldırılması nedeniyle rahat nefes aldıklarını belirten vatandaşlar, metruk yapılarla mücadelede gösterilen çabalardan dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Vatandaşlar, “Buralar maalesef uyuşturucu başta olmak üzere çeşitli suçların meskeni haline gelmişti. Her an yıkılma tehlikesi de vardı. Çocuklarımız huzur içerisinde dışarı çıkamıyordu. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra bu risk ortadan kalktı” dedi.



“Vatandaşlarımıza rahat nefes aldırıyoruz”

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, metruk yapılardan temizlenen bölgelerde vatandaşlar için sosyal alanlar oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Beyoğlu, “Eski Bağlar olarak bildiğimiz bölgemizde böyle çok yapı var. Vatandaşlarımız haklı olarak durumdan rahatsız. Emniyet ve Çevre Şehircilik Müdürlüğünün talebi ve raporları doğrultusunda yıkımları gerçekleştiriyoruz. Amacımız bu harabe yapıların yerine buralarda çocukların oyun oynayabileceği, vatandaşların nefes alabileceği sosyal alanlar inşa etmek. Bu da inşallah Kentsel Dönüşüm Projesi ile olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizler için talimat anlamına gelen yatay şehirler düşüncesine uygun olarak modern bir Bağlar inşa etmek hedefimizdir” diye konuştu.



Kentsel dönüşüm raporu hazır

Bağlar Belediyesinin geçen yılın sonunda hazırlayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduğu kentsel dönüşüm raporuyla ilgili gözler Bakanlığın vereceği son karar ve ona göre hayata geçireceği yeni süreçte. Bağlar Belediyesi, son dönemlerde yaşanan depremler nedeniyle önemi bir kez daha ortaya çıkan kentsel dönüşümle ilgili olarak bu konuda bakanlığa rapor ve proje sunan ilk belediye olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da geçen yılın sonunda Diyarbakır’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Bağlar’ın kentsel dönüşüm kapsamına alındığını açıklamıştı.

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