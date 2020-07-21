Diyarbakır'da korona virüs takip merkezi kuruluyor DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ: "Covid-19 izleme ve takip etme polikliniğini, araştırma merkezi adı altında kuruyoruz" "Enfeksiyonu geçiren kişilerde, göz, beyin, kulak gibi diğer vücut sistemleriyle ilgili etkileri nelerdir, onu analiz ederek araştıracağız. Bunları yaparken hastalara sözlü ve yazılı eğitim de vereceğiz"

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Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, kentte Covid19 Hastaları İzleme ve Takip Merkezinin açılacağını bildirdi. Başhekim Akdağ, merkezde enfeksiyonu geçiren kişilerde, göz, beyin, kulak gibi diğer vücut sistemleriyle ilgili etkileri analiz analiz edeceklerini, bunları yaparken hastalara sözlü ve yazılı eğitim vereceklerini söyledi.

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