Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bayram denetimlerini sıklaştırdı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Kurban Bayramı öncesi satışı yüksek olan ürünlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Büyükşehir Belediyesi gıda kontrol ekipleri, özellikle market, kasap, pastane ve tatlı üreten iş yerlerini denetliyor. Pastane ile pastane imalathanelerinde denetimlerini yoğunlaştırıyor.



İmalathaneler denetleniyor

Rutin bir şekilde sürdürülen denetimlerini Kurban Bayramı nedeniyle sıklaştıran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi gıda kontrol ekipleri, marketlerde daha çok şekerleme ürünleri ile et ve et ürünlerinin reyonlarında denetimlerini yoğunlaştırıyor. Gıda kontrol ekipleri, Kurban Bayramında satış popülasyonu fazla olan tatlı ürünlerine de yönelik denetimlerini artırdı. Gıda Kontrol ekipleri tarafından Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesinde bulunan Tatlıcılar Sitesindeki imalathanelerde tatlıların üretim aşaması, çalışanların maske, kılık kıyafeti, deponun hijyenik durumu, depoda bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve tatlıda kullanılan ürünler sıkı bir şekilde kontrol edildi. Bulunan eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında iş yeri yetkilileri uyarıldı.



Vatandaşlar tarihi geçmiş ürünler konusunda uyarıldı

4 merkez ilçede sıkı bir şekilde denetimleri sürdüren gıda kontrol ekipleri, vatandaşları bayram öncesi satışı yüksek olan et ve et ürünleri, şekerleme ile tatlı alımı konusunda uyardı. Bu tür ürünleri bildikleri, güvendikleri yerlerden almalarını ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederek alışveriş yapmalarını önerdi.

