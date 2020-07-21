Diyarbakır’da 5 milyon kök kenevir ve 1 buçuk ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 milyon 134 bin kök kenevir bitkisi ile 1 buçuk ton esrar maddesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında 75 farklı noktada 5 milyon 134 bin kök kenevir, 1 buçuk ton esrar maddesinin ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Soylu, son bir ayda toplam 50 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ve 10 ton esrarın ele geçirildiğini açıkladı.

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