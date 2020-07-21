Dicle Elektrik ile Dicle Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması

Dicle Elektrik ile Dicle Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle iki kurum arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve özellikle ArGe alanında uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarılması amaçlanıyor.

Dicle Elektrik ile Dicle Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas ile Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül arasında imzalanan anlaşmayla, iki kurum arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve özellikle ArGe alanında uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarılması amaçlanıyor.

Dicle Elektrik AŞ’den yapılan açıklamaya göre, protokol şu alanlarda işbirliğini kapsıyor:

"Üniversite ile Dicle Elektrik arasında bilimsel veya teknolojik araştırmalara yönelik projeler, birlikte gerçekleştirilecek projelere dayalı makale ve bildiriler, üniversiteye ulusal veya uluslararası düzeyde deney yeteneği kazandıracak altyapı çalışmaları, öğretim üyelerinin Dicle Elektrik’te yapacakları danışmanlıklar, lisansüstü işbirliğine yönelik çalışmalar, öğrencilerin Dicle Elektrik ile işbirliğine yönelik çalışmaları, Üniversite ile Dicle Elektrik arasında karşılıklı eğitim, seminer, konferans ve tanıtım etkinlikleri."

Dicle Üniversitesi rektörlük makamında gerçekleşen işbirliği protokolü imza törenine Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Dr. Orhan Arpa ile fakültenin öğretim üyeleri de katıldı.

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