Diyarbakır’daki STK’lardan vatandaşlara korona virüs uyarısı

Diyarbakır’da Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, tüm vatandaşların desteği ile korona virüse ‘dur’ demeleri gerektiğini açıkladı.

Diyarbakır’da faaliyet yürüten 25 STK temsilcisi, ortak bir açıklama ile korona virüs salgınına karşı kent vatandaşlarına çağrıda bulundu. Açıklamada, “Normalleşme sürecinden sonra vatandaşlarımızın maske takmadan ve en önemlisi de fiziki mesafe kurallarına uymadan gündelik yaşama geçmeleri bu artışın en önemli nedenlerinin başında yer almaktadır. Bununla birlikte bulaşmayı tetikleyen sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra diğer hijyen kurallarına uyulmaması tehlike boyutunu daha çok tırmandırmıştır. Vaka sayısının artış seyrine girmesi ile birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Haziran 2020 tarihli kararı ile sokağa maskesiz çıkmama yasağı getirilmiştir. Ancak buna rağmen vatandaşlarımızın kurallara uymamaları tehlikenin boyutunu her geçen gen gün daha çok arttırmaktadır. Son günlerde daha çok artan vaka sayısındaki artışı engellemek, can kayıplarını önlemek ve kentimizin sosyoekonomik yaşamının sekteye uğraması önlemek için unutmayalım ki kendi sağlığımız kadar eş, dost, akraba ve bir bütün olarak toplumumuzun sağlığını da korumak zorundayız. Korona virüs için yapılan aşı çalışmalarından olumlu sonuçlar alınana kadar maske kullanımı ve sosyalfiziki mesafe kurallarına uyalım, bunu gündelik yaşamımızın bir parçası haline getirelim. Evimizden çıkmak zorunda kaldığınız her an maskemizi takmayı, ellerimizi sıkça sabunla yıkamayı ihmal etmeyelim. Önümüzde Kurban Bayramı var. Toplumsal ve dini kültürümüzün en önemlilerinden olan bayramlaşmayı bu bayramda da yapmayalım. Teknolojik iletişim kanallarını kullanarak bayramlaşalım. Kurban kesme ve dağıtımında hijyen kurallarına çok büyük bir titizlikle uyalım. Bu süreçte hasta kişilerle karşılaşmamıza ve hastalığın yayılmasına neden olacak sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi kısıtlayalım, mümkün olduğunca erteleyelim. Düğün ve nişan gibi yakın mesafe gerektiren etkinliklerde halay, dans gibi oyunları oynamaktan kaçınalım. Evlerde, açık veya kapalı mekanlarda mevlit ve taziye etkinlikleri yapmayalım, toplu yemek dağıtımında kaçınalım. Taziye ziyaretlerinin yeni taziyelere neden olmaması için taziye dileklerimizi telefon ile iletelim. İnsanlarla temas ettiğimiz her yerde ağız ve burnumuzu kapatacak şekilde maske takalım. Toplu taşıma araçlarına, alışveriş merkezleri gibi yerlerde sosyal/fiziki mesafe kurallarına titizlikle uyalım. Hepimizin birbirimize ihtiyacı olduğu bir süreçten geçtiğimizi unutmadan, kişisel değil toplumsal yaşama uygun davranıp uzmanların ve ilgili kurumların uyarılarına riayet edelim” denildi.

