Diyarbakır’daki STK’lardan vatandaşlara korona virüs uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’daki STK’lardan vatandaşlara korona virüs uyarısı

İHA

Diyarbakır'da Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, tüm vatandaşların desteği ile korona virüse 'dur' demeleri gerektiğini açıkladı.

Diyarbakır’daki STK’lardan vatandaşlara korona virüs uyarısı

Diyarbakır’da Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, tüm vatandaşların desteği ile korona virüse ‘dur’ demeleri gerektiğini açıkladı.
Diyarbakır’da faaliyet yürüten 25 STK temsilcisi, ortak bir açıklama ile korona virüs salgınına karşı kent vatandaşlarına çağrıda bulundu. Açıklamada, “Normalleşme sürecinden sonra vatandaşlarımızın maske takmadan ve en önemlisi de fiziki mesafe kurallarına uymadan gündelik yaşama geçmeleri bu artışın en önemli nedenlerinin başında yer almaktadır. Bununla birlikte bulaşmayı tetikleyen sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra diğer hijyen kurallarına uyulmaması tehlike boyutunu daha çok tırmandırmıştır. Vaka sayısının artış seyrine girmesi ile birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Haziran 2020 tarihli kararı ile sokağa maskesiz çıkmama yasağı getirilmiştir. Ancak buna rağmen vatandaşlarımızın kurallara uymamaları tehlikenin boyutunu her geçen gen gün daha çok arttırmaktadır. Son günlerde daha çok artan vaka sayısındaki artışı engellemek, can kayıplarını önlemek ve kentimizin sosyoekonomik yaşamının sekteye uğraması önlemek için unutmayalım ki kendi sağlığımız kadar eş, dost, akraba ve bir bütün olarak toplumumuzun sağlığını da korumak zorundayız. Korona virüs için yapılan aşı çalışmalarından olumlu sonuçlar alınana kadar maske kullanımı ve sosyalfiziki mesafe kurallarına uyalım, bunu gündelik yaşamımızın bir parçası haline getirelim. Evimizden çıkmak zorunda kaldığınız her an maskemizi takmayı, ellerimizi sıkça sabunla yıkamayı ihmal etmeyelim. Önümüzde Kurban Bayramı var. Toplumsal ve dini kültürümüzün en önemlilerinden olan bayramlaşmayı bu bayramda da yapmayalım. Teknolojik iletişim kanallarını kullanarak bayramlaşalım. Kurban kesme ve dağıtımında hijyen kurallarına çok büyük bir titizlikle uyalım. Bu süreçte hasta kişilerle karşılaşmamıza ve hastalığın yayılmasına neden olacak sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi kısıtlayalım, mümkün olduğunca erteleyelim. Düğün ve nişan gibi yakın mesafe gerektiren etkinliklerde halay, dans gibi oyunları oynamaktan kaçınalım. Evlerde, açık veya kapalı mekanlarda mevlit ve taziye etkinlikleri yapmayalım, toplu yemek dağıtımında kaçınalım. Taziye ziyaretlerinin yeni taziyelere neden olmaması için taziye dileklerimizi telefon ile iletelim. İnsanlarla temas ettiğimiz her yerde ağız ve burnumuzu kapatacak şekilde maske takalım. Toplu taşıma araçlarına, alışveriş merkezleri gibi yerlerde sosyal/fiziki mesafe kurallarına titizlikle uyalım. Hepimizin birbirimize ihtiyacı olduğu bir süreçten geçtiğimizi unutmadan, kişisel değil toplumsal yaşama uygun davranıp uzmanların ve ilgili kurumların uyarılarına riayet edelim” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağlar’da AK Parti’ye katılım sürüyor
YEREL HABERLER Bağlar’da AK Parti’ye katılım sürüyor
HDP önündeki eylemde 323'üncü gün; aile sayısı 140 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 323'üncü gün; aile sayısı 140 ...
Diyarbakır'da termometreler 47 dereceyi gösterdi, hayat durma noktasına geldi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da termometreler 47 dereceyi gösterdi, ...
Dicle Elektrik ile Dicle Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması
YEREL HABERLER Dicle Elektrik ile Dicle Üniversitesi arasında ...
Diyarbakır’da 5 milyon kök kenevir ve 1 buçuk ton esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 5 milyon kök kenevir ve 1 buçuk ton ...
9 yaşındaki Hayrunnisa, teröristler tarafından kaçırılan ağabeyi için şiir yazdı HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 323’üncü gününde Teröristler tarafından kaçırılan Hamza Salim'in kız kardeşi Hayrunnisa Salim: "Biz burada, onlar orada terör mağduru"
YEREL HABERLER 9 yaşındaki Hayrunnisa, teröristler tarafından ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bayram denetimlerini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bayram denetimlerini ...
Şehit polis Arslan’ın ismi Bağlar Belediyesi hizmet binasına verildi
YEREL HABERLER Şehit polis Arslan’ın ismi Bağlar Belediyesi hizmet ...
Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri altında kurbanlık satışları başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri altında ...
Sento Caddesi Diyarbakır'ın en modern caddesi oldu
YEREL HABERLER Sento Caddesi Diyarbakır'ın en modern caddesi oldu
Diyarbakır'da korona virüs takip merkezi kuruluyor DÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ: "Covid-19 izleme ve takip etme polikliniğini, araştırma merkezi adı altında kuruyoruz" "Enfeksiyonu geçiren kişilerde, göz, beyin, kulak gibi diğer vücut sistemleriyle ilgili etkileri nelerdir, onu analiz ederek araştıracağız. Bunları yaparken hastalara sözlü ve yazılı eğitim de vereceğiz"
YEREL HABERLER Diyarbakır'da korona virüs takip merkezi kuruluyor DÜ ...
İhata duvarındaki su kanalları, yırtıcı kuşların yuvası oldu
YEREL HABERLER İhata duvarındaki su kanalları, yırtıcı kuşların ...
Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış’tan az para ile şık giyim tüyoları
YEREL HABERLER Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış’tan az para ile şık ...
Korana vakalarının yüksek olduğu Diyarbakır'da maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmuyor
YEREL HABERLER Korana vakalarının yüksek olduğu Diyarbakır'da maske ...
Vali Karaloğlu, Sur’daki Cemil Paşa Konağını gezdi
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, Sur’daki Cemil Paşa Konağını gezdi
Vali Karaloğlu yol yapım çalışmalarını denetledi
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu yol yapım çalışmalarını denetledi
Amed Sportif Faaliyetler kongreyi düşünüyor
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler kongreyi düşünüyor
DİBEKOD üyelerine ücretsiz dezenfektan dağıtıyor
YEREL HABERLER DİBEKOD üyelerine ücretsiz dezenfektan dağıtıyor
Virüs yayma riskine karşı çöp konteynerleri bakımdan geçiriliyor
YEREL HABERLER Virüs yayma riskine karşı çöp konteynerleri bakımdan ...
Bağlar'da metruk yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Bağlar'da metruk yapılar yıkılıyor
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 322’nci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 322’nci gününde
Başkan Gezer yeni üye çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Gezer yeni üye çalışmalarına devam ediyor
Ramazan öğretmen çocukların bisiklet hayalini gerçeğe dönüştürdü
YEREL HABERLER Ramazan öğretmen çocukların bisiklet hayalini gerçeğe ...
Otomobil yolcu minibüsüne çarptı: 13 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yolcu minibüsüne çarptı: 13 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X