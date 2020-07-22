Dikkat, yüksek derecede korona virüs tehdidi içerir Diyarbakır'da bazı düğün, nişan ve kına törenlerinde vatandaşlar korona virüs tehdidini hiçe saydı Dar alanda sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan vatandaşlar, kol kola halay çekti

Korona virüs vakaların en çok görüldüğü illerin başında gelen Diyarbakır’da vatandaşlar kına, nişan ve düğünlerde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadığı görüldü. 'Korona virüsü' halaylarına davet eden vatandaşlar kol kola halay çekti.

Türkiye’de korona virüs salgını kontrol altına alındıktan sonra 1 Haziran tarihinden itibaren kademeli olarak tedbirlerin alınma kararı ve genelgelerin yayımlanmasıyla normalleşme sürecine girildi. Normalleşme süreciyle birlikte bazı kentlerde vaka sayılarında tekrar artış görüldü. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın işaret ettiği beş kentten biri olan Diyarbakır'da, kına, nişan ve düğünlerin yapıldığı, ancak belirlenen tedbirlere vatandaşların uymamasıyla vaka sayılarında artışların olduğu belirlendi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın uyarılarına rağmen Diyarbakır’da bazı düğün, nişan ve kına organizasyonlarında vatandaşların sosyal mesafeye ve maske kuralına riayet etmediği görüldü. Dar alanda sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan vatandaşlar, kol kola halay çekerek korona virüsün bulaşmasına davetiye çıkardı.

Türkiye'de şimdiye kadar 4 milyon 359 bin 627 test yapılırken, 221 bin 500 vaka tespit edildi. Bu vakaların 204 bin 11 kişi iyileşti. 5 bin 526 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, bin 246 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor.

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