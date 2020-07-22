Kulp’ta maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi

– Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

Kulp’ta denetim ekibi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, salgınının önüne geçebilmek ve bulaş riskini önleyebilmek amacıyla kentteki tüm cadde, sokak ve iş yerlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetim ekiplerince, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı için alınması gereken önlemlere uyulup uyulmadığı da denetlenirken, temassız ateş ölçer ile vatandaşların ateşleri ölçülüp salgınla mücadele kapsamında kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.

Denetim ekiplerince maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesildi.

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