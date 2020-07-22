Kulp’ta saman yüklü kamyon tehlike saçtı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kapasitesinin üzerinde saman yüklenen kamyon, yolda tehlike saçtı.
Kapasitesinden fazla saman çuvalı yüklenen kamyon yola koyuldu. Kamyon seyir halindeyken yüklenen çuvalların bazısı yola savruldu. Çuvalların düştüğünü gören arkadaki sürücülerin dikkati, faciayı önledi.
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