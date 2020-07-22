Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Demir tutuklandı

DİYARBAKIR,(DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturma kapsamında görevden alınan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Mehmet Demir, çıkarıldığı mahkemece, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 23 Mart günü gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alınan Batman Belediyesi eski Başkanı HPD'li Mehmet Demir, dün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı.
Batman'da gözaltına alınan Demir, hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Demir, sevk edildiği adliyede 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)
2020-07-22 19:49:16
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