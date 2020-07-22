Ankara'da kayıp olarak aranan Murat, Diyarbakır'da ölü bulundu

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, 2 gün önce ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu Murat Yıldız (29), Diyarbakır'da otomobilde ölü bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde DiyarbakırElazığ yolundaki Seyrantepe Kavşağı'ndaki otoparkta meydana geldi. 34 KU 3607 plakalı otomobille gelen Murat Yıldız, buraya aracını park etti. Bir süre sonra otopark görevlileri, Yıldız'ın otomobilinde hareketsiz kaldığını fark etti. Otomobilin kapısının kilitli olması nedeniyle görevliler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin kapısını açtıktan sonra yaptıkları incelemede Yıldız'ın öldüğünü belirledi.
Yıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2020-07-22 22:24:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.