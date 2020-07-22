Diyarbakır'da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu (2)

"O kurnadan bu kurnaya"

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HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde silahla vurulmuş yaralı halde bulunan Mücella Demir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedaviye alındı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Demir, akşam saatlerinde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis ekiplerinin ölümüyle ilgili çalışması sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-07-22 23:18:27



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