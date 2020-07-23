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Diyarbakır'da termometre 48 dereceyi gösterdi, uzmanlar uyardı

DHA

Diyarbakır'da termometre 48 dereceyi gösterdi, uzmanlar uyardı


Selim KAYANurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da, vatandaşlar sıcaktan korunmak için serin ve gölgelik alanları tercih etti. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Uğur Çevik, yaşlı ve kronik hastaların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları için uyardı ve günlük 2 ila 3 litre su tüketmesi önerisinde bulundu. 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Basra kaynaklı sıcaklar havalar Diyarbakır'da hayatı olumsuz etkiledi. Bunaltıcı sıcaktan etkilenenler serinlemek için havuzlar ve gölgelik alanları tercih ederken, çocuklar Sur ilçesindeki Anzele Parkı'na akın etti. Çok sayıda çocuk, parkta bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalışırken, aşırı sıcaklara dayanamayan bazı vatandaşlar ise, tarihi surların gölgesine sığınarak serinlemeyi tercih etti.
SICAK HAVALAR UYKU BOZUKLUĞUNA NEDEN OLUYOR
Uzmanlar ise aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde özellikle yaşlılar ve kronik hastaların öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaları yönünde uyarıyor. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Uğur Çevik, sıcak havalarda günlük 2 ila 3 litre su tüketmesi gerektiğinin önerisinde bulundu. Çevik, sıcak havaların uyku bozukluğuna da neden olduğuna dikkat çekerek, "Sıcak havalarda önerimiz, kişilerin günde en az 23 litre sıvı tüketmesi, sıvı alması, onun dışında özellikle öğlen saatlerinde güneşe maruz uzak kalmamaları gerekmektedir. Yaşlılar ve kronik hastalar bu konuda daha da dezavantaja sahiptir. O yüzden kronik hastalar ve yaşlıların özellikle sıcak havalarda daha da dikkatli olmaları gerekmektedir. Onun dışında uyku bozuklukları ortaya çıkabilir. Sıcak havaya bağlı olarak özellikle kişilerde uyuyamama sorunu ortaya çıkarıyor " dedi. 
Öte yandan Diyarbakır Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Güneydoğu bölgelerden itibaren ülkemiz Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Haftanın ikinci yarısında sıcaklıkların tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2020-07-23 08:20:55

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