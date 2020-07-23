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Burma kadayıfıyla meşhur Diyarbakır'da, tatlı sektöründe büyüyor

DHA

Burma kadayıfıyla meşhur Diyarbakır'da, tatlı sektöründe büyüyor


Mehmet Mucahit CEYLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)TÜRK Patent ve Marka Kurumu'nca, 2017 yılında tescillenen burma kadayıfıyla meşhur Diyarbakır'da, 18'inci şubesini hizmete açan tatlı üreticisi Yılmaz Elaldı, yıl sonu hedefinin 30 şubeye ulaşmak ve 1000 kişi istihdam etmek olduğunu söyledi.
Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 2017 yılında tescillenen Diyarbakır'ın burma kadayıfı başta olmak üzere soğuk baklava, sütlü nuriye, fıstık midye gibi birçok yöresel tatlıya yurt içi ve yurt dışında talep arttı. Tatlı üreticileri de ihtiyaca cevap verebilmek için yatırımlarına hız verdi.
3 fabrika ve 18 şubesiyle 530 kişiye istihdam sağlayan tatlı üreticisi Yılmaz Elaldı, pandemi sürecinde hiçbir çalışanını işten çıkarmadığını ve şubelerini kapatmadığını söyledi. Dün yeni şubesini hizmete açan Elaldı, yatırımlarını arttırdıklarını ifade etti. Başka sektörlerin küçülmeye gittiğini belirten Elaldı, yıl sonu hedeflerinin 30 şubeye ulaşmak ve 1000 kişi istihdam etmek olduğunu aktarı. Elaldı, "Koronavirüs pandemisinden önce 3 fabrika ve 17 şubemiz vardı Türkiye genelinde. Pandemi sürecinde hiçbir çalışanımızı işten çıkarmadık ve hiçbir şubemizi kapatmadık. Bugün 18'inci şubemizi hizmete soktuk, 19'uncu şubemizi de 2 gün sonra açmış olacağız. Tekirdağ, İstanbul, İzmir, İzmit ve Kocaeli illerinde de yatırımlarımız var. 497 çalışanımız vardı, bu iki şubemizle birlikte çalışan sayımız 530'a ulaşacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle durmak yok, yola devam diyoruz. Amacımız Türkiye'ye hizmet etmek" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Burak EMEK
2020-07-23 11:38:09

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