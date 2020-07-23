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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

İHA

Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.
AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla kurmuş olduğu sıcak iletişim ve gönül bağı nedeniyle hemen her gün yüzlerce vatandaştan mahalle ve ev ziyareti için davet alıyor. Bağlar’da gönül belediyeciliğinin kazandığını kaydeden Başkan Beyoğlu, yoğun bir talep olduğuna dikkat çekerek her gün 45 aileyi ziyaret ettiklerini söyledi. Vatandaşlarla aralarında çok sağlam bağ ve güven duygusu oluştuğunu, kendilerini yakınları olarak görüp davet ettiklerini vurgulan Başkan Beyoğlu, günlerinin bir kısmı hizmetlerle, bir kısmı da vatandaşlara misafir olmakla geçtiğini aktardı. Beyoğlu, "Geride kalan 16 aylık görev sürecinde vatandaşlarla aramızda çok güçlü bağ ve güven duygusunun oluştu. Vatandaşlarla kurmuş olduğumuz sıcak iletişim ve gönül bağı nedeniyle hemen her gün yüzlerce vatandaştan mahalle ve ev ziyareti için davet alıyoruz. İlçede ilk kez belediye yönetimi ile vatandaşlar arasında güvenin tesis edildi. Hafta sonları dahil her gün en az 45 aileye misafir oluyoruz. Aynı şekilde esnaf da bizi davet ediyor ve oluşan bu bağ nedeniyle hizmet etme heyecanımız artıyor. Milletimizin arasına karışıp, evlerine misafir olmadığımız zaman huzursuz oluyoruz. Onlarla hasbıhal etmek ve gönüllerine dokunup dualarına mazhar olmak kadar güzel duygu yok. Cumhurbaşkanımız daima halkın içinde olmamızı, vatandaşın gönlüne girmemizi ve onlardan biri gibi olmamızı istiyor. Göreve geldiğimizden beri bunu uyguluyoruz, çok şükür bunda da başarılı olduk. Daha önce program yapılarak vatandaşlar ziyaret ediliyordu, şimdi vatandaşımız bizi arayarak evine, mahallesine davet ediyor. Bu bağı kurmak kolay olmadı. Büyük bir heyecan ve azimle, sabırla mücadele edip bu tabloya ulaştık. Hemşehrilerimizle aramızda çok sağlam bağ ve güven duygusu oluştu. Bizi kendilerinden biri olarak görüp davet ediyorlar. Günümüzün bir kısmı hizmetlerle, bir kısmı da vatandaşımıza misafir olmakla geçiyor. Bundan son derece mutluyuz. Biz siyaset yapmıyoruz, ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak hizmet ediyoruz. Bağlar’da gönül belediyeciliğini tesis ettik ve bu şiarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

5 Nisan Mahallesinde vatandaşlara misafir oldu
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ev ve mahalle ziyaretleri kapsamında 5 Nisan Mahallesine çıkarma yaparak bazı vatandaşların evlerine misafir oldu. Beyoğlu’nun ziyaretine eşi Dürdane Beyoğlu ve AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer de katıldı. Vatandaşların yakın ilgi gösterdiği Başkan Beyoğlu, tek tek selamlaşıp sohbet ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinledi. 4 aileye misafir olan Başkan Beyoğlu, ev sakinleriyle sohbet etti ve çocuklarla yakından ilgilenerek resim çektikten sonra mahalleden ayrıldı.

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