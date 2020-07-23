Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış, doğru abiye seçiminin ipuçlarını verdi

Merkezi İstanbul’da bulunan ve Türkiye’de birçok televizyon dizisi, ünlü sanatçı ile model tarafından tercih edilen Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, doğru abiye seçimin ipuçlarını verdi.

Türk dizilerinin kıyafet üreticisi olarak bilinen ve birçok ünlü sanatçı ile modele kıyafet üreten Rimena Giyim, birbirinden güzel elbise modelleri ile dünyanın farklı ülkelerinden insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Rimena Giyimin internet sitesinde kadın elbise modelleri yayımlandı. Rimena Giyimin bu noktaya gelmesinde büyük katkısı olan Abdulselam Dalmış, birçok kadının sorun yaşadığı doğru abiye seçiminin nasıl olması gerektiğine dair önemli tavsiyelerde bulundu.

Özel gün ve gecelere katılmak isteyenlerin abiye seçiminde genel olarak eşe dosta danıştığını beliren Dalmış, bu işin uzmanından tavsiye almanın son derece önemli olduğunu ifade etti. Dalmış, "Abiye seçimi yapacaksanız vücut tipinize, teninize ve saç renginize en uygun olanı tercih etmelisiniz. Elma tipi bir vücuda sahipseniz vücudunuzun üst kısmı alt kısmına göre daha geniştir. Bu noktada, bel bölgenizi gizleyebilir, göğüs ve bacak bölgenizi ön plana çıkarabilirsiniz. Derin 'V' yakalı dekolteler ile vücudunuzu en iyi şekilde yansıtabilirsiniz. Bunun yanı sıra, kabarık etekli modellerin de size yakışacağını söyleyebiliriz. Armut vücut tipine sahip olan kadınlar abiye seçiminde çok zorlanıyorlar. Ancak, bu tür bir vücudunuz varsa bel ile kalça arasındaki simetriyi yakalamanız son derece önemli. Bu noktada, omuzlarınızı vurgulamak adına straplez kesim, dantel detaylar, kabarık etekler ve işli korseden yana seçim yapabilirsiniz. İstediğiniz takdirde sade abiye modellerini de tercih edebilirsiniz" dedi.



"Sorun yaşamamak için vücut tiplerini bilmeleri gerek"

Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış abiye seçiminde sorun yaşamak istemeyenlerin her şeyden önce vücut tiplerini bilmeleri gerektiğini söyledi. Dalmış, "Birçok kadın yanlış abiye tercih ettiği için aradığı şıklığı yakalayamadığını düşünüyor. Ancak, vücut tipinizi bilmediğiniz ve ona uygun seçimler yapmadığınız takdirde bu sorunları yaşarsınız. Örneğin, kum saati adı verilen vücut tipiniz varsa aslında şanslı birisiniz demektir. Vücudunuzun alt ve üst kısmının dengeli olduğu hallerde birçok abiye modeli arasından tercih yapabilirsiniz. Belinizin ne kadar ince olduğunu vurgulayan modellerin yanı sıra vücudunuzu saran dar tasarımlardan yana seçim yapmanız mümkün! Sırtı açık seçenekler ve 'A' kesim etekler, sizin adınıza en doğru tercih olacaktır" diye konuştu.

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