Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

"O kurnadan bu kurnaya"

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DiyarbakırErgani karayolu üzerinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, DiyarbakırErgani karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zülfikar Adıyaman yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Fiat Fiorino marka araç, Organize Sanayi Bölgesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan Talip Arslanca hayatını kaybederken Zülfikar Adıyaman, Mehmet Arslanca, Ramazan Demir ve Mürve Demir yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Talip Arslanca ise otopsisi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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