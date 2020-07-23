LGS Ergani birincisinden Kaymakam Öztürk'e ziyaret

"O kurnadan bu kurnaya"

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Liselere Geçiş Sisteminde (LGS) Diyarbakır’ın Ergani birincisi olan Mustafa Oral, Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulselam Öztürk’ü ziyaret etti.

LGS’de 494.9370 puan alarak önemli bir başarıya imza atan Mustafa Oral, beraberinde öğretmenleri ile birlikte Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk’ü ziyaret etti. Mustafa Oral’ı altın ile ödüllendiren Kaymakam Abdulselam Öztürk, öğrencinin ailesi ile eğitim öğretiminde tüm emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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