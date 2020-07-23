HDP önündeki eylemde 325'inci gün



Selim KAYANurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 140 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, sosyal mesafe kuralına uyularak, 325'inci günde de sürdürüldü. 2014 yılında 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, HDP'ye tepki gösterdi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik´in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan ve son olarak da Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15´e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

'HDP'LİLER BİZDEN KAÇIYOR'

İstanbul Arnavutköy'de, 2014 yılında 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Tuncay Bingöl için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, eylemde 325'inci güne girdiklerini belirterek, HDP'lilerin geçen süreye rağmen kendileriyle görüşmemesine tepki gösterdi. HDP'lilerin suçlu olduklarını bildiği için kendileriyle görüşmediğini ifade eden Bingöl, "325 gündür burada bekliyoruz. HDP'den bize, herhangi bir açıklama gelmedi. Çünkü HDP hep bizden kaçıyor. Çocuklarımızı kaçırdıkların için suçludur. Suçunu da bildiği için gelemiyor. Eğer gerçekten de Kürt davası yapsalardı, onların da çocukları orada ölecekti. Çünkü Kürtlerin kanı üstünde rant oynuyorlar. Eğer biz Kürtler akıllı olursak bunları aramızdan sileriz. Burada 325 gündür bekliyoruz. HDP'liler hiçbir zaman bizimle görüşmedi. Çünkü suçlu oldukları için suçlu olduklarını bildikleri için gelmiyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2020-07-23 14:23:36



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