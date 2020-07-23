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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesi yaşlı vatandaşların evleri temizleniyor

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü 'Aktif Yaşlanma ve Koordinasyon Merkezi Projesi' kapsamında yaşlı vatandaşların Kurban Bayramını daha temiz ve ferah bir ortamda geçirmeleri için evde bakım ve destek hizmetleri çalışmalarına hız verdi.

Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesi yaşlı vatandaşların evleri temizleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü ‘Aktif Yaşlanma ve Koordinasyon Merkezi Projesi’ kapsamında yaşlı vatandaşların Kurban Bayramını daha temiz ve ferah bir ortamda geçirmeleri için evde bakım ve destek hizmetleri çalışmalarına hız verdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçirdiği Yaşlı Destek Programı kapsamında başlattığı ‘Aktif Yaşlanma ve Koordinasyon Merkezi Projesi’ ile yaşlılara hizmet vermeye devam ediyor. Yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyopsiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda bakımlarının yapılarak hayatlarının kolaylaştırılması amacıyla çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, yaşlı vatandaşların Kurban Bayramını daha temiz ve ferah bir ortamda geçirmeleri için evde bakım ve sosyal destek hizmetlerini arttırdı.
17 ilçede her ay yaklaşık 300 aileye hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, korona virüs tedbirlerine uyarak yaşlıların kişisel bakımlarının yapılması, kuaför hizmetinin verilmesi, sağlık kontrollerinin yaptırılması, yaşadıkları mekanların temizlenmesi, halıların yıkanması, küçük onarım ve tamiratların yapılması hastaların nakil iş ve işlemlerini gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca yaşlılara içinde çeşitli temizlik ürünlerinin bulunduğu hijyen paketlerini de hediye ediyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının yardıma muhtaç yaşlı vatandaşlara yönelik yürüttüğü çalışmaları bayramdan sonra da sürdüreceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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