Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbeti HDP ve PKK’ya karşı direnişe dönüştü Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP önündeki eylemi 1’inci yılına yaklaştı Hacire Akar ile başlayan evlat nöbeti, çığ gibi büyüyerek devam etti Evlatlarını terörün elinden kurtarmak isteyen aileler, bir bir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek evlat nöbetine katıldı Şimdiye kadar 15 aile evladına kavuşurken, 136 aile evladına kavuşmak için nöbete devam ediyor

İHA

Diyarbakır'da çocuğunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 20 Ağustos 2019'da parti binası önünde oturma eylemi başlatarak 4 gün sonra oğluna kavuşan Hacire Akar'ın yaktığı meşale, evlat hasreti çeken diğer aileleri de ayaklandırdı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetinde 326 günde 15 aile evladına kavuşurken, 136 ailenin evlat nöbeti ise devam ediyor.

Evlat nöbeti HDP ve PKK’ya karşı direnişe dönüştü Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP önündeki eylemi 1’inci yılına yaklaştı Hacire Akar ile başlayan evlat nöbeti, çığ gibi büyüyerek devam etti Evlatlarını terörün elinden kurtarmak isteyen aileler, bir bir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek evlat nöbetine katıldı Şimdiye kadar 15 aile evladına kavuşurken, 136 aile evladına kavuşmak için nöbete devam ediyor

Diyarbakır’da çocuğunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 20 Ağustos 2019’da parti binası önünde oturma eylemi başlatarak 4 gün sonra oğluna kavuşan Hacire Akar’ın yaktığı meşale, evlat hasreti çeken diğer aileleri de ayaklandırdı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetinde 326 günde 15 aile evladına kavuşurken, 136 ailenin evlat nöbeti ise devam ediyor.
3 Eylül 2019’dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı her geçen gün artmaya devam etti. İlk gün 3 aile ile başlayan oturma eylemi, aradan geçen 325 günde 151’e ulaştı. Oturma eylemine katılan 15 aile evladına kavuşurken, bu durum diğer ailelerin umuduna umut kattı. Tüm Türkiye’nin sahip çıktığı eylem yapan aileleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile milletvekilleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve gurbetçiler de ziyaret etti.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin haklı direnişi, tüm Türkiye’den de karşılık buldu. Ağrı’dan Edirne’ye, Trabzon’dan Antalya’ya kadar ülkenin 81 vilayetinden ailelere destek mesajları yağdı. Terörün karşısında dimdik ayakta durup evlatlarını isteyen aileler, taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kurdu. Çocuklarını terör belasından kurtarmak isteyen aileler, diğer anneleri de eylem yaptıkları alana davet etti.
Evlat nöbetindeki ailelerin haklı direnişi, devlet tarafından da destek buldu. Bu kapsamda önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ardından da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aileleri ziyaret ederek yanlarında oldukları mesajını verdi. Bakan Soylu aileleri ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Diyarbakır’da, Mardin’de, Kızıltepe’de, Nusaybin’de herkes biliyor ki HDP teşkilatları bu annelerin masum çocuklarını dizlerinin dibinden alıp terör örgütüne katan yapıdır, herkes biliyor, bizde biliyoruz ve gereğini yerine getiriyoruz" dedi.

Sanatçılar aileleri yalnız bırakmadı
HDP önündeki eylemin 11’inci gününde ailelere sanat dünyasından ziyaretçiler gelmeye devam etti. Yeşilçam sanatçılarından Hülya Koçyiğit ile ses sanatçıları Yavuz Bingöl, Muazzez Ersoy, Cengiz Kurtoğlu ile sanatçılar Hazım Körmükçü, Hasan Kaçan, İskender Pala ve yazar Özhan Eren oturma eylemindeki aileleri ziyaret ederek yanlarında oldukları mesajını verdi. Sanatçılar annelerle bir süre sohbet ederken, kayıp çocukların fotoğraflarını taşıyıp gözyaşlarına ortak oldu.

HDP’liler, parti binasının etrafına kamera yerleştirildi
Evlat nöbeti sırasında HDP’liler tarafından aileleri psikolojik olarak etkilemek için parti binasının etrafına güvenlik kameraları yerleştirildi. Hem görüntü hem de ses kaydetme özellikli güvenlik kameralarına aileler tepki göstererek yayının Kandil’e yapıldığını kaydetti. Evlat nöbetindeki babalardan Süleyman Aydın, eski görüntülerin silinip delillerin karartıldığını belirterek, HDP’lilerden çocuklarının görüntülerini istedi.

HDP’liler parti binasını kapattı
HDP’liler, 4 Kasım 2019’da ailelerin evlat nöbeti nedeni ile bir süre parti binasına girmeme kararı aldı. Nöbetin 63’üncü gününde karar alan partililer, işleyişlerine ilçe teşkilatlarında devam etti. Duruma tepki gösteren aileler, HDP’lilerin kendilerinden kaçtığını fakat çocuklarını alana kadar parti binası önünde oturma eylemlerine devam edeceklerini belirterek kararlı duruşlarından vazgeçmedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır’a gelen Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Irak Büyükelçisi Hasan alJanabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ile Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ailelerle görüşen 8 ülkenin büyükelçileri, annelerden çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı. Aileler çocuklarının ne zaman nasıl kaçırıldığını aktarırken, büyükelçilerin kendi ülkelerinde de acılarını paylaşmalarını istedi.

Yaz kış korona virüs demeyip eylemlerini sürdürdüler
3 Eylül 2019’da başlayan evlat nöbetinde aileler bin bir zorlukla karşılaştı. İlk başlarda HDP binası önünde oturan aileler, daha sonra sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirmesi ile yağmurun altında eylemlerini sürdürdü. Bir süre böyle devam eden ailelere daha sonra su geçirmeyen çadır hibe edildi. Burada yağmur, kar ve çamurda eylemlerine devam eden ailelerin karşısına bu sefer de korona virüs çıktı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında yaşa takılan bazı aileler evlerinde evlat nöbetini devam ettirdi. Korona virüs nedeni ile sokağa çıkma kısıtlamasında da durmayan aileler, kaldıkları öğretmenevinde eylemlerini sürdürdü. Evlat nöbetinde 326’ncı güne giren ailelerin tek umudu bir gün çocuklarına kavuşabilmek.

15 aile evladına kavuştu
326 günde Hacire Akar’ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, HüsniyeHüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim Kadran, NeclaMetin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, NizamettinAslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan Ertaş, Sever Fidan oğlu Tayfur Fidan teröristlerin ellerinden kaçarak ailelerine kavuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesi yaşlı vatandaşların evleri temizleniyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesi yaşlı ...
Karakoç, eğitimde kendi markasını oluşturdu
YEREL HABERLER Karakoç, eğitimde kendi markasını oluşturdu
HDP önündeki eylemde 325'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 325'inci gün
Ergani’de Köyde Kal Spor Yap Projesi
YEREL HABERLER Ergani’de Köyde Kal Spor Yap Projesi
LGS Ergani birincisinden Kaymakam Öztürk'e ziyaret
YEREL HABERLER LGS Ergani birincisinden Kaymakam Öztürk'e ziyaret
Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış, doğru abiye seçiminin ipuçlarını verdi
YEREL HABERLER Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış, doğru abiye ...
Kaynartepe’ye hizmet eli değdi
YEREL HABERLER Kaynartepe’ye hizmet eli değdi
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 325’inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 325’inci gününde
Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor
DÜ'de bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun oldu
YEREL HABERLER DÜ'de bu yıl 5 bin 620 öğrenci mezun oldu
Burma kadayıfıyla meşhur Diyarbakır'da, tatlı sektöründe büyüyor
YEREL HABERLER Burma kadayıfıyla meşhur Diyarbakır'da, tatlı ...
Diyarbakır Valiliği'nin bulunduğu cadde, 4 yıl sonra trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır Valiliği'nin bulunduğu cadde, 4 yıl sonra ...
Bismil Kaymakamı Türkmen göreve başladı
YEREL HABERLER Bismil Kaymakamı Türkmen göreve başladı
Diyarbakır’da güvenlik nedeni ile 4 yılı aşkındır kapalı olan cadde trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da güvenlik nedeni ile 4 yılı aşkındır ...
Korona virüse kafa tuttu, milyonluk yatırım yapmaya devam etti
YEREL HABERLER Korona virüse kafa tuttu, milyonluk yatırım yapmaya ...
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
YEREL HABERLER Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar ...
Diyarbakır'da termometre 48 dereceyi gösterdi, uzmanlar uyardı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da termometre 48 dereceyi gösterdi, ...
Yaralı halde bulunan kadın yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Yaralı halde bulunan kadın yaşamını yitirdi
Diyarbakır'da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir kadın silahla vurulmuş halde ...
Ankara'da kayıp olarak aranan Murat, Diyarbakır'da ölü bulundu
YEREL HABERLER Ankara'da kayıp olarak aranan Murat, Diyarbakır'da ...
Diyarbakır'da boş arazide erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Demir tutuklandı
YEREL HABERLER Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Demir ...
Kulp’ta saman yüklü kamyon tehlike saçtı
YEREL HABERLER Kulp’ta saman yüklü kamyon tehlike saçtı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X