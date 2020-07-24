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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ninova Park AVM yenilikler sunmaya devam ediyor

İHA

Ninova Park AVM yenilikler sunmaya devam ediyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM, bünyesinde barındırdığı dev kadrosuna birini daha ekledi.
Bünyesinde barındırdığı öncü markalarla Diyarbakır’ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park, korona virüs sürecinde tüm tedbirleri en üst seviyede alarak ziyaretçileriyle buluşmaya ve büyümeye devam ediyor. Ninova Park AVM Smart Play çocuk eğlence oyun alanı yepyeni konseptiyle Diyarbakırlıların hizmetine açıldı.

"Diyarbakır halkının çocuklar için yepyeni teknolojik oyun alanı hizmete açıldı"
Ninova Park AVM Genel Müdürü Kenan Çetin, pandemi sürecinde tedbirleri en üst seviyede aldıklarını söyledi. Bu süreçte alınan tedbirler ve güvenlik önlemleriyle fark oluşturduklarını belirten Çetin, "Bizi tercih eden müşterilerimize en güzel ve en kaliteli hizmeti vermek için AVM içerisini hijyen, ateş ölçüm merkezleri, kişi sayım araçları ile dizayn ederek güvenliği maksimuma getirdik. Alınan tedbirlerle zaman içerisinde müşterilerin sıklıkla ziyaret ettiği AVM oldu. Ninova Park AVM yeniliklerini Diyarbakır halkına sunmaya devam ediyor. Smart Play, çocuk eğlence alanı markamızla Diyarbakır’da yepyeni bir marka, konsept ve anlayışla sadece çocuk grubuna hitap eden değil, aynı zamanda yetişkin ve gençlere hitap eden oyun alanı hizmet vermeye başladı. Pandemi süreci içerisinde Diyarbakır halkına yenilikleri sunmaya devam ediyoruz. Ailemizin yeni üyesi olan Smart Play markamızla bir arada olmaktan mutluyuz. Beraber inşallah başarılı olacağız. Smart Play ile çocuklara, ebeveynlere rahat, konforlu, hijyenik, güvenli bir oyun alanı faaliyete geçirdik. Ninova Park AVM öncü olduğu için önümüzdeki günlerde yine mağaza açılışlarımız devam edecek. Ayrıca Diyarbakır halkı için de istihdam sağlamış oluyoruz. Buradan da tüm Diyarbakır halkını sevgi ve saygıyla selamlayıp bayramını en içten dileklerime kutluyorum. Ninova ailesi olarak herkesi Ninova Park AVM’ye bekliyoruz" dedi.

"Diyarbakır’da bir AVM’lerde olmayan bir oyun alanı buraya getirdik"
Smart Play Diyarbakır Bölge Müdürü Vildan Ustaoğlu ise toplam kadro olarak 8 kişi olduklarını ve Diyarbakır’da farklı bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti. Ustaoğlu, "45’e yakın oyun makinemiz var. Diyarbakır’da hiçbir oyun alanında olmayan kangurumuz var, yine Diyarbakır’da bir mağazada olmayan ama bizim getirdiğimiz çarpışan arabamız var. 9 DVR dediğimiz 3 boyutlu film izliyor gençler, çocuklar. Bir oyun seçiyorlar ve oyunu gözlükleri takarak o anı yaşıyorlar. Diyarbakır’da langırt basket yoktu, onu getirdik. Poligonumuz var. Aslında şöyle, bizi farklı kılan burada çocuklara yönelik tek değil, ebeveynlere yönelik oyun gruplarımızın olması. Diyarbakır’da çocuk sayısı fazla olduğu için biz bunu göz önünde bulundurarak yenilikçi bir konsept geliştirdik. Burada herksin oynayacağı, eğleneceği oyun grupları ve kapasiteleri mevcut. Özelikle korona virüsten dolayı biz tüm tedbirlerimizi üst seviyede aldık. Buraya gelenler dezenfektanlar, ateş ölçümler gibi hepsi mevcut. Oyun oynandıktan sonra tüm alanlar, oyuncaklar hepsi tekrardan temizlenip, dezenfekte ediliyor. Burada çalışan personellerimizi eğitimlere tabi tutup öyle göreve başlattık" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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