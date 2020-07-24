Kaymakam Türkmen, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

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Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.

Bismil İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş’a vekaletle kurban bağışını yapan Kaymakam Türkmen, amaçlarının farkındalık oluşturarak vatandaşları kampanyaya teşvik etmek olduğunu belirterek, herkesi kurban bağışında bulunmaya davet etti.

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