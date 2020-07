17 yaşındaki kızın karnından 5 kiloluk tümör çıktı, doktor gözlerine inanamadı

Manisa’da yaşayan Diyarbakırlı 17 yaşındaki genç kız, karnındaki şişliği gaz sandı. Doktora giden genç kızın karnında tümör olduğu belirlendi. Diyarbakır'da tedavi olmak isteyen genç kızın Dicle Üniversitesinde yapılan ameliyatında karnından 5 kilo ağırlığında 40 santimlik tümör çıktı.

Manisa’da yaşayan 17 yaşındaki L.T., karın ağrısı, karında şişkinlik ve kabızlık şikayetiyle hastaneye başvurdu. Manisa’da başvurduğu hastanede yapılan tetkiklerle karnında kitle olduğu söylenip İzmir’e sevk edilen L.T., Diyarbakırlı oldukları için memleketlerinde tedavi olmak istediklerini söyleyince, Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada çocuk cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Hanifi Okur, hastaya yaptıkları tetkikler sonucunda kızın karnında 40 çarpı 20 santim çapında devasa tümör tespit etti. Hemen ameliyata alınan genç kızın karnından 3 saatlik operasyon sonucu 5 kiloluk dev tümör çıktı.



"İlk defa bu kadar büyük bir tümörle karşılaştım"

Çocuk cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Hanifi Okur, hastanın Manisa’da oturduğunu ve Manisa’da doktora karın ağrısı, karında şişkinlik ve kabızlık şikayetiyle gittiğini söyledi. Orada yapılan tetkikler neticesinde karın içinde kitle olduğu söylenildiğini belirten Prof. Dr. Okur, "Karnın içerisinde devasa bir kitle olduğunu, bunun ameliyat olması gerektiğini ve İzmir’e gitmesi gerektiğini söylüyorlar. Hasta daha sonra İzmir’e değil de Diyarbakırlı olduğu için Diyarbakır’a gelmek istiyor. Hasta bize geldikten sonra biz tetkikleri yaptık. Hastanın karnında 40 çarpı 20 santimlik devasa bir kitlesi vardı. Gerekli tetkik ve tahlilleri yaptıktan sonra ameliyat kararı aldık. Karardan sonra ertesi gün ameliyata aldık hastamızı. Ameliyatla yaklaşık 5 kilo ağırlığında, iki elimizle zor kaldırdığımız devasa tümörü çıkardık. Sonra hastayı takibe aldık. Patoloji sonucuna göre tedavi planlamasını yapacağız. Ama şuan hastamızın durumu iyi. Yemek yiyor, yürüyor yarın taburcu edeceğiz hastayı. Hem solist dediğimiz hem de kist dediğimiz bir yapıda. Kocaman devasa tümör. Bu karnı tamamen kapatmış. Yani midesinin üstüne kadar geçmiş bir kitle. Karnın alt tarafından mesane kısmından başlayıp oraya kadar uzanan bir kitle. Tümörün kendine yönelik salgıladığı bazı hormonlar var. Hormonların etkisiyle kız çocuğu olduğu için kanamaları olur, adet düzensizlikleri olur. İleriye yönelikte eğer kötü huylu bir tümör ise başka yerlere yayılma durumu olur. O yüzden bu durumlarda erken müdahale önemli. Bu tür tümörlerle karşılaşıyoruz ama ilk defa bu kadar büyüğüyle karşılaştım" dedi.



"Çocuk cerrahisi olarak Türkiye’de çok iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyoruz"

Hastanın rahatsızlığını geç fark ettiğini aktaran Prof. Dr. Hanifi Okur, sözlerine şöyle devam etti:

"Son 8 aydır bu şikayetleri var. Aslında daha erken de fark edebilirdi. Bu şikayetlerini karında şişkinliğe bağlamış, dolayısıyla karında her şişkinliği gaz diye ötelememek lazım. Mutlaka bir doktora gidip bir ultrason yaptırmak lazım. Ultrasonla kitleyi ekarte etmek lazım. Tümör kötü huyla bu başka yerlere de yayılabilir. Bu da hastanın yaşantısını etkileyebilir. Son dönemlerde Diyarbakır Dicle Üniversitesi çocuk cerrahisi kliniği olarak son dönemlerde yapılmayan birçok cerrahi operasyon yapılmaya başlandı. Her türlü tümör, her türlü nakil cerrahisi yapılıyor. Ürolojik cerrahiler yapılıyor. Çocuk cerrahisi olarak Türkiye’de çok iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyoruz. Kars’tan, Van’dan, Bingöl, Ağrı, Erzurum’dan bile hasta geliyor bize. Elimizden geldikçe hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama yoğunluktan dolayı bazen biz de her istenileni veremeye biliyoruz. Ama büyük cerrahileri her zaman yapmaya çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.