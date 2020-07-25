Diyarbakır’da dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı Diyarbakır'da dolandırıcılık çetesi çökertildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı Diyarbakır'da dolandırıcılık çetesi çökertildi

İHA

Diyarbakır’da dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı Diyarbakır'da dolandırıcılık çetesi çökertildi

Diyarbakır’da, kendilerini jandarma, hastane, adliye personeli olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik gerçekleştiren operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtan, kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan ve onlar nezdinde hatırlarının sayıldığından bahisle, farklı vaatlerde bulunarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen, aralarında avukat, emekli olmuş, ihraç edilmiş asker ve polis ile kamu görevlilerinin bulunduğu şüphelilere yönelik olarak 23 Haziranda 15 ayrı adreste yapılan operasyonun ilk aşamasında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca 7’sinin tutuklandığı 2’sinin de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, “21 Temmuz 2020 Salı günü saat 07.00’dan itibaren Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde bulunan 10 ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda; S.T., B.İ., İ.Ç., Ö.Ç., İ.K., Ç.P., E.T., A.B., O.Y. ve M.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca 2 şüpheli tutuklanmış, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Takip eden soruşturma işlemlerinin ikinci aşamasında söz konusu şüphelilerin, uyuşturucu, terör ve cinayet suçlarından soruşturma veya kovuşturması devam eden şahıslara para karşılığında sahte “Muhbir Belgesi” düzenleyerek ceza indirimi aldırabilecekleri, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak para karşılığı güvenlik korucusu yaptırabilecekleri, hastane personelinin ismini kullanarak para karşılığında sahte engelli raporu alabilecekleri, devam eden bir soruşturma kapsamında mağdur şahsın iletişim tespitlerini para karşılığında dosyadan çıkartabilecekleri vaatleri ile 7 ayrı ‘nitelikli dolandırıcılık’ olayını gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kanaat önderlerinden Kaymakam Türkmen’e ziyaret
YEREL HABERLER Kanaat önderlerinden Kaymakam Türkmen’e ziyaret
17 yaşındaki kızın karnından 5 kiloluk tümör çıktı, doktor gözlerine inanamadı
YEREL HABERLER 17 yaşındaki kızın karnından 5 kiloluk tümör çıktı, ...
Rimena Giyim kadınların şık olmasına önem veriyor
YEREL HABERLER Rimena Giyim kadınların şık olmasına önem veriyor
Vali Karaloğlu, Dengbej Evinde Kürtçe kaside dinledi
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, Dengbej Evinde Kürtçe kaside dinledi
Ekonomi ve Toplum Akademisi yaz dönemi eğitim seminerleri başlıyor
YEREL HABERLER Ekonomi ve Toplum Akademisi yaz dönemi eğitim ...
Evde çıkan yangında maddi zarar meydana geldi
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında maddi zarar meydana geldi
Kaymakam Türkmen, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Türkmen, Türkiye Diyanet Vakfına kurban ...
Ninova Park AVM yenilikler sunmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Ninova Park AVM yenilikler sunmaya devam ediyor
Veliler çocukları ile birlikte kitap okudu
YEREL HABERLER Veliler çocukları ile birlikte kitap okudu
Piknik yaparken suda mahsur kaldılar
YEREL HABERLER Piknik yaparken suda mahsur kaldılar
Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 326’ncı gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 326’ncı gününde
Sur zabıtasında yaka kameralı denetim dönemi
YEREL HABERLER Sur zabıtasında yaka kameralı denetim dönemi
HDP önündeki eylemde 326'ncı gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 326'ncı gün
Sur'da zabıtadan 'yaka kameralı' denetim
YEREL HABERLER Sur'da zabıtadan 'yaka kameralı' denetim
Diyarbakır’da Lojistik Köy Projesi toplantısı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Lojistik Köy Projesi toplantısı
Evlat nöbeti HDP ve PKK’ya karşı direnişe dönüştü Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP önündeki eylemi 1’inci yılına yaklaştı Hacire Akar ile başlayan evlat nöbeti, çığ gibi büyüyerek devam etti Evlatlarını terörün elinden kurtarmak isteyen aileler, bir bir HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek evlat nöbetine katıldı Şimdiye kadar 15 aile evladına kavuşurken, 136 aile evladına kavuşmak için nöbete devam ediyor
YEREL HABERLER Evlat nöbeti HDP ve PKK’ya karşı direnişe ...
Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesi yaşlı vatandaşların evleri temizleniyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Kurban Bayramı öncesi yaşlı ...
Karakoç, eğitimde kendi markasını oluşturdu
YEREL HABERLER Karakoç, eğitimde kendi markasını oluşturdu
HDP önündeki eylemde 325'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 325'inci gün
Ergani’de Köyde Kal Spor Yap Projesi
YEREL HABERLER Ergani’de Köyde Kal Spor Yap Projesi
LGS Ergani birincisinden Kaymakam Öztürk'e ziyaret
YEREL HABERLER LGS Ergani birincisinden Kaymakam Öztürk'e ziyaret
Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış, doğru abiye seçiminin ipuçlarını verdi
YEREL HABERLER Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış, doğru abiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X