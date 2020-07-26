Diyarbakır'da 'Lavanta Aşk Bahçesi' açıldı

Diyarbakır'da lavanta üreticisi İlhan Özekinci, 15 dönümlük arazide Lavanta Aşk Bahçesi projesini hayata geçirerek lavantaların ilk hasadını yaptı.

Diyarbakır’da 29 yaşındaki girişimci İlhan Özekinci, 'Şengel Lavanta Aşk Bahçesi' adıyla alternatif bir projeyle bir ilke imza attı. Dicle Üniversitesi Tarım Meslek Yüksekokulu Tohumculuk ve Bahçe Bitkileri bölümlerinden mezun olan Özekinci'ye ilk destek Ankara'dan geldi. Özekinci, Bismil'e bağlı Çölağan köyünde 15 dönümlük araziye lavanta ekti. Lavantalarının ilk hasadını gerçekleştiren Özekinci, gençlerin sevdikleri ve tabiatla bütünleşecekleri bir bahçe oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Lavanta ekiminin kendisine cazip geldiğini belirten Özekinci, rengi ve kokusuyla insanları hayran bıraktığı gibi yağ ve bal gibi ürünlerle de yüksek gelir kazandıran lavantanın kıraç toprakta yetişebilen ve gün geçtikçe dünya pazarında pazar payı yükselen bir bitki olduğunu ifade etti. Lavantanın kokusuyla insanları tedavi edici özellikleri olduğunu dile getiren Özekinci, "Lavantanın çok ciddi katma değer ürünleri var. Yağını çıkarttığınız zaman birçok ürüne dönüştürebiliyorsunuz. Diyarbakır’da lavanta ekiminin egzoz dumanının zararlı etkilerini azaltacağını düşünüyoruz. Lavanta ekiminin yaygınlaştırılması konusunda valilik ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteklerine ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

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