Yangında evde mahsur kalan koronavirüs hastası kadın kurtarıldı

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Burak EMEK-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosu yandı. Evde mahsur kalan gözlem altındaki koronavirüs hastası kadın ile 2 çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayapınar ilçesinde, Peyas Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören apartman sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri yangını söndürme çalışması yaparken, apartmanın 2'nci katında koronavirüs hastası kadın olduğu öğrenildi. Ailenin talebi üzerine itfaiye erleri, korucuyu kıyafetle kadının yaşadığı evin balkonuna çıktı. Evde 5 kişinin yaşadığı belirlenirken, koronavirüs hastası kadın ile 1'i bebek 2 çocuğu, kurtarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2020-07-26 16:22:57



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