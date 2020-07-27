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Diyarbakır’da Bağlar Belediyesinin temizlik aracına saldırı Silahlı ve maskeli grup, silah zoruyla durdurdukları aracı ateşe verdiler

İHA

Diyarbakır’da Bağlar Belediyesinin temizlik aracına saldırı Silahlı ve maskeli grup, silah zoruyla durdurdukları aracı ateşe verdiler

– Diyarbakır’ın merkez Bağlar Belediyesine ait temizlik aracı kimliği belirsiz kişiler tarafından önce silahlı saldırıya uğradı ardından yakıldı. Bölgeye gelen Başkan Hüseyin Beyoğlu saldırı hakkında bilgi alırken, vatandaşlar yapılan saldırıya tepki gösterdi.
Olay, merkez Bağlar ilçesi Nüket Coşkun Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait temizlik aracı Nüket Coşkun Caddesi’nde saldırıya uğradı. Temizlik işlemleri için gelen aracı durduran yüzleri maskeli kişiler, silahla tehdit ettiği sürücüyü indirdikten sonra aracı yakarak bölgeden uzaklaştı. Temizlik aracını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken, bir yandan da kendi çabaları ile pencere ve balkondan su atarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan temizlik aracına müdahalede bulunarak söndürdü.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise faillerin yakalanması için çalışma başlatılırken, saldırının olduğu bölgeye gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu olay hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşlar olayı kınadı
Vatandaşlar belediyenin halka yönelik hizmetlerini hedef alan saldırıyı kınayarak, ”Yapılan menfur saldırıyı kınıyoruz. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Bizlere hizmet etmeye gelen belediyemizin aracına yapılan saldırı bize yapılmıştır " ifadelerini kullandı.
Bağlar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada saldırının perde arkasındaki düşüncenin belediyenin hizmetlerini engellemek olduğunu belirtilerek, bu tür hain saldırıların amacına ulaşamayacağına dikkat çekildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“26 Temmuz 2020 tarihi 21.00 sularında tek gayesi kadirşinas Bağlar halkımıza hizmet etmek olan ve bu kutlu yolda gece gündüz demeden tüm imkanlarını seferber ederek ilçemizin her karışına hizmet götürmeye gayret eden Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait temizlik aracı bu hizmetlerden rahatsız olan karanlık odakların hedefi oldu. Temizlik için Nüket Coşkun Caddesine gitmekte olan aracımız önce yüzleri maskeli grup tarafından durdurulmuş, ardında havaya ateş edilerek araç sürücüsü personelimiz zorla indirilerek aracımız benzin dökülerek yakılmıştır. Olayın öğrenilmesi üzerine her koşulda milletimizin içinde ve hizmetinde olan Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu, hain saldırının yaşandığı bölgeye gelerek faillerin bulunması için devletimizin ilgili makamlarıyla gerekli görüşmeleri gerçekleştirmiştir.
Bu saldırıyı yapanlar karanlık amaçlarına asla ulaşamayacak ve yüce Türk adaleti önünde bunun hesabını vereceklerdir. Bağlar halkına yapılan hizmetleri hedef alan bu oluşum ve saldırılar bizi asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Bundan sonra daha büyük şevk ve kararlılıkla aziz milletimize hizmet edeceğiz. Halkımız kendisine yapılan hizmetleri baltalamayı planlayan karanlık planları hak etmiyor ve buna gerekli tepkiyi de olayın yerinde göstermiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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