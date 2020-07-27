Hain saldırıya tepki yağdı

Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar İlçe Belediyesine ait temizlik aracının durdurularak yakılmasına vatandaşlardan ve sosyal medyadan tepki yağdı.

Dün gece saatlerinde çöp toplamak ve temizlik yapmak üzere Bağlar Nüket Coşkun Caddesi'ne giden Bağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı araca maskeli ve silahlı bir grup tarafından saldırı yapılarak aracın yakılması büyük tepkilere neden oldu. Saldırı sonrasında yanan aracı söndürmek için büyük çaba harcayan ve hem itfaiye hem de polise ihbarda bulunan vatandaşlar, olayın yaşandığı yere de gelerek tepkilerini dile getirdi. Saldırıdan sonra Bağlar Belediyesi ekipleri tüm olumsuzluklara rağmen caddede temizlik çalışmalarına devam etti. Bu durum vatandaşların takdirini kazandı.



“Artık kaos ve huzursuzluk istemiyoruz”

Yaşanan saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan vatandaşlar, hain saldırının halkın malına ve huzuruna yapıldığına dikkat çekerek, Bağlar’a 20 yıl sonra hizmet belediyeciliği gelmesinin terör odaklarını rahatsız ettiğini dile getirip olayı sert ifadelerle kınadı. “Artık kaos ve huzursuzluk istemiyoruz” diyen vatandaşlar, halkın kurumu olan belediye aracına yapılan saldırıyı kendilerine yapılmış olarak kabul ettiklerini kaydetti. Saldırıya, siyasiler ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Türkiye’nin her yerinden vatandaşlar da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.



“Hiçbir güç bizi hizmet etmekten alıkoyamaz”

Bağlar halkının kendi belediyesine sahip çıkmasının sevindirici olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 20 yılda yapılmayan hizmetleri 16 ayda yaparak ilçede büyük bir değişime imza attıklarını vurguladı. Bu durumdan rahatsız olan çevrelerin sabote etme çabaları karşısında pes etmeyeceklerini aktaran Başkan Beyoğlu, belediyeye sahip çıkan vatandaşlara ve tüm kesimlere teşekkür ederek, “Bağlar halkımızın malını, huzurunu ve hizmetini hedef alan bu tür hain saldırılar beyhude çabalar olarak kalacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rotasını çizdiği bu kutlu dava ve hizmet mücadelesinde yolumuza her zamankinden daha kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Belediyemizin tüm imkanlarıyla ve ekipleriyle gecemizi gündüzümüze katarak kadim halkımıza hizmet etmekten başka düşüncemiz yok” dedi.

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