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Diyarbakır'da 5 yıldızlı 'kuş oteli' açıldı İçinde yaklaşık 400 bin liralık kuşların olduğu otel güvenlik kameraları ile 24 saat izlenecek

İHA

Diyarbakır'da güvercin meraklılarının ihtiyacını karşılamak üzere 4 katlı bir binayı çatı katıyla beraber dizayn eden işletmeci Mahmut Yaman, 50 odalı 2 bin 500 güvercinin barınacağı 4'üncü kuş otelini açtı. Otelde bulunan bütün kuşların değerinin 400 bin lira civarında olduğunu belirten Yaman, "4 katlı otelimizin dört tarafı güvenlik kamerasıyla izleniyor ve ayrıca güvercin sahiplerinden de aylık 200 ile 250 lira arasında ücret alıyoruz" dedi.

Diyarbakır'da 5 yıldızlı 'kuş oteli' açıldı İçinde yaklaşık 400 bin liralık kuşların olduğu otel güvenlik kameraları ile 24 saat izlenecek

Diyarbakır’da güvercin meraklılarının ihtiyacını karşılamak üzere 4 katlı bir binayı çatı katıyla beraber dizayn eden işletmeci Mahmut Yaman, 50 odalı 2 bin 500 güvercinin barınacağı 4’üncü kuş otelini açtı. Otelde bulunan bütün kuşların değerinin 400 bin lira civarında olduğunu belirten Yaman, "4 katlı otelimizin dört tarafı güvenlik kamerasıyla izleniyor ve ayrıca güvercin sahiplerinden de aylık 200 ile 250 lira arasında ücret alıyoruz" dedi.
Diyarbakır’da 5 yıldızlı kuş oteli açıldı. Birbirinden değerli kuşların tüm bakımlarının yapıldığı otel yoğun ilgi gördü. Merkez Bağlar ilçesi Fatih Caddesi'nde yaşayan güvercin tutkunu Mahmut Yaman (40) yıllardır hayranı olduğu güvercinler için 4 katlı bir binayı güvercin oteline çevirdi. Giriş katını lokanta, üst katını ise kahvehane yapan Yaman, 8 oda ile çatı katını da dizayn ederek bölmelere ayırdı. Yaman, ayırdığı bu bölmelerde muhabbet kuşları, tavuk ve güvercinler için yuva yaptı. Açılan oteli en çok apartman ve sitelerde yaşayanlar ile aralarında doktor, mühendis ve iş adamları da bulunduğu çeşitli meslek gruplarından oluşan güvercin meraklıları tercih ediyor.
Sahipleri tarafından otele getirilen güvercinler Yaman tarafından önce sağlık kontrolünden geçiriliyor, gerekli bakımlarından sonra odalarda numaralandırılarak kümeslere bırakılıyor. 13 kişinin istihdam edildiği otelin dört tarafı güvenlik kameralarıyla donatılırken otelde güvercin sahiplerinden aylık 200 ile 250 lira konaklama ücreti alınıyor. Kuşların bakımından eğitimine kadar her alanda hizmetin verildiği otelde kuşlar yarışmalar için de eğitiliyor.

"4 katlı, 5 yıldızlı kuş otelinde 2 bin civarında kuş var"
Açtığı otelde yaklaşık 50 odanın bulunduğunu belirten Mahmut Yaman, "Otelimizde 50 oda var. Toplamda 2 bin civarında kuş var. Her odada 50100 civarı kuş kalıyor. Kuşların bakımından eğitimine kadar her türlü hizmeti veriyoruz. Damların kirası 200 lira, odaların ise 250 lira. Otelimiz yoğun ilgi gördü. Kuşbazlar en değerlileri olan kuşları getirip bize emanet ediyor. Otelimizin dört bin yanında 7 gün 24 saat güvenlik kamerası ile izlenmektedir. Otelimizde bulunan kuş fiyatı 500 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Şuanda otelimizde misafir ettiğimiz kuşların toplam fiyatı 400 bin lira civarında. Herkesi otelimizi görmeye davet ediyorum" dedi.

"Kuşların ilgiye ihtiyacı var"
Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir ise "Mahmut Yaman arkadaşımız burada kuş oteli açtı. Kuşbazlar burada kiraladıkları odalarda kuşlarını besliyor. Mahallemizin kuş oteli açıldığı için çok mutluyuz. Kuş sevdası çok ayrı bir sevda ve altından daha pahalı kuşlar var. Kuşun beslenmesi, bakımı ve hırsızlardan korunması için büyük ilgiye ihtiyacı var. Bu otel sayesinde bu da sağlanmış olacak. Ayrıca kuşları merak edenler gelip burada kuşları görebilecek" diye konuştu.
Kuşlarını, tavuklarını ve horozlarını kuş oteline getiren Uğur Tektaş ise otelden çok memnun olduğunu belirterek ticaret için kuşları beslediğini, herkesin rahatlıkla kuşlarını getirip otele bırakabileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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