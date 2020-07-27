Başkan Beyoğlu, temizlik aracınını yakıldığı caddede esnafı ziyaret etti

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, dün belediyenin temizlik aracının yakılmasından sonra bugün olayın meydana geldiği Nüket Coşkun Caddesinde esnaf ziyaretine çıktı.

Bağlar ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Beyoğlu yakın ilgi ile karşılaştı. Vatandaşlar, saldırıya tepki göstererek belediyenin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Beyoğlu, halkın emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceklerini kaydederek gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Öte yandan ilçe merkezinde ve kırsal yerleşim yerlerindeki hizmet çalışmalarını sürdüren Bağlar Belediyesi bir caddeyi asfaltlayarak bir mahalleye de yeni yollar kazandırdı. Yenihal bölgesi ile Gıda Toptancılar Sitesi arasında bulunan cadde asfaltlanarak yeni haliyle hizmete açıldı. Karacadağ bölgesinde bulunan Övündüler Mahallesine bağlı Tokaçlı mezrasının yeni yolları tamamlanarak yöre halkının hizmetine sunuldu.

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