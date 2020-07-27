Silvan'da bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı

"Daha dün gibi..."

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, yaklaşın Kurban Bayramı öncesi bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı.

Silvan'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bayram şekerleri satışına başlandı. Onlarca çeşit bayram şekeri getirdiklerini kaydeden satıcı Süphan Türk, birkaç gün içinde şekerlerin tamamının satılmasını beklediklerini kaydetti. Kolonya satışına da dikkat çeken Türk, "Bayram şekeri kadar kolonya satışı da fazla. Vatandaşları piyasada olan sahte kolonyalara karşı uyarıyoruz. Tanıdıkları ve bildikleri yerlerden alışveriş yapmaları önemlidir" dedi.

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