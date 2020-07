Diyarbakır’da temmuz ayında yağmur yağdı, binaya yıldırım düştü

Diyarbakır’da dün geceden itibaren etkili olan yağış sonrası bir apartmanın çatı katına yıldırım düştü. Bina sakinleri deprem olduğunu sanıp dışarı çıkarken, yıldırım düşmesi sonucu çatıdan kopan parçalar, park halindeki araçların hasar almasına neden oldu.

Diyarbakır’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kentte yaşayan vatandaşları şaşırttı. Kısa süreli etkili olan yağış sonrası Kayapınar ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katına yıldırım düştü. Apartmandan kopan parçalar park halindeki araçlarda ağır hasar oluştururken, sesi vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Büyük bir gürültüyle uyanan apartman sakinleri, ilk önce deprem olduğunu zannedip can havliyle dışarı koştu, olayın anlaşılmasının üzerine vatandaşlar tekrar evlerine girdi.

Binada bulunan paratonerin ise çalışmadığı öğrenildi.



"Böyle korkunç bir ses duymamıştım"

Site sakinlerinden Taner Özbay, hayatı boyunca böyle korkunç bir ses duymadığını belirterek çok korktuklarını söyledi. Özbay, “Sabah saat 06.10 sularında şiddetli yağmur vardı, o sırada korkunç bir gürültüyle uyandık. Sitemizin A bloğuna yıldırım düştüğünü sonradan öğrendik. Çatıya düşmüş, çatıdan düşen parçalarla da sitede bulunan 4 araçta çok ciddi oranda maddi hasar meydana gelmesine sebep oldu. Aslında B blokta paratoner bulunuyordu, yıldırımı neden çekmedi anlamış değiliz. Ben bu yaşa kadar böyle korkunç bir ses duymamıştım, müthiş bir şekilde korktuk, yataktan fırladık. Sadece biz değil site sakinleri ve çevre apartmandakilerin de korkuyla dışarı çıktıklarını gördük. Araçlarında hasar meydana gelen arkadaşlarımızın mağduriyeti var, yetkililere haber verilmesine rağmen kimse gelmedi, binada her an düşebilecek olan parçalar da var. Arkadaşlarımızın ihbarı neticesinde sadece polis ekipleri geldi, bir takım tutanaklar tuttular" dedi.

