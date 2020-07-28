Binanın çatısına yıldırım düştü, kopan parçalar otomobillere zarar verdi



Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitedeki 10 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Olayda yaralanan olmazken, çatının duvarından düşen parçalar, park halindeki araçlarda hasara neden oldu.

Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanakta, Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitede 10 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Gürültüyle beraber site sakinleri, kendilerini dışarı attı. Yaralananların olmadığı olayda, çatı duvarının bir kısmı yıkıldı. Yıkılmanın etkisiyle duvardan düşen parçalar, park halindeki 4 araçta maddi hasara neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, binayı güvenlik şeridiyle kapattı.

'PARATONER OLMASINA RAĞMEN YILDIRIM DÜŞTÜ'

Site sakini Taner Özbay, sitelerinde paratoner olmasına rağmen yıldırımın düşmesini anlayamadıklarını belirterek, "Sabah saat 06.00 sıralarında korkunç bir gürültüyle uyandık. Siteye yıldırım düştüğünü sonradan öğrendim. Yıldırımın düştüğü yerdeki mantolama parçaları, park halindeki arabaların üzerine düştü. 4 arabada ciddi hasar oluştu. Yıldırımın etkisiyle elektrik şartelleri attı, su motorlarımız arızalandı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2020-07-28 11:54:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.