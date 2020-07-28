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Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate alınmıyor

DHA

Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate alınmıyor


Mücahit YOLCUSelim KAYABurak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR, koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu 5 kent arasında bulunurken, yaklayaşan Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin yaşandığı çarşı ve pazarlarda, maske ile sosyal mesafe kuralına uyulmaması dikkat çekti. 
Diyarbakır, koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü 5 kent arasında yer alıyor. Bayram hareketliliğinin başladığı kentte görevliler, denetimlerini sıklaştırırken, vatandaşlar ise maske ve sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Kimi duyarlı vatandaşlar bayramda aile ziyaretlerine sıcak bakmadığını, hatta kurbanların pandemi sonrası da kesilip dağıtılabileceğini kaydetti.
Ernur Karabulut (18), bu bayramın farklı olacağını belirterek, "Tabii ki de eski tat olmuyor hiçbir zaman. Tedbirleri elden kaçırmamamız gerekiyor.  Çantamızda alkol bulunması gerekiyor, el dezenfektanı. Maskemizin takılı olması gerekiyor. Dışarı çıksak bile elimizdeki tedbirleri kaçırmazsak bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Bence aile ziyaretlerini kısıtlamamız gerekiyor" dedi.
Bilal Alantar (36) ise "İnanç olarak Kurban Bayramı ancak hayvanların bayramdan sonra da güzel bir şekilde kesilip sakin, denetimli bir şekilde dağıtılmaları daha uygun olabilir diye düşünüyorum. Diğer illere nazaran bu kadar vaka görülmesinin nedeni, halk olarak esneğiz bu konuda, ciddiye almıyoruz demek ki" şeklinde konuştu.
Yahya Eksik de önlem alarak bayramı kutlayacaklarını ifade ederek, "Mecbur önlem alcağız. Çünkü bu hastalık Diyarbakır'da yoğun durumda. Bayramın da tadı yok. Allah sonumuzu hayretsin" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU, Selim KAYA, Burak EMEK
2020-07-28 17:28:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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