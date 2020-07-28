7 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkıştı

"Daha dün gibi..."

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Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan H.Ş., uzun süren ikna çabalarıyla intihardan vazgeçti.

Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre parası kalmadığı için Ankara'ya gidemeyen ve Diyarbakır'da mahsur kalan H.Ş., 7 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri bina önüne hava yastığı yerleştirdi. Bu sırada H.Ş., çatıdaki kiremitleri aşağı atmaya başladı. Polis ekipleri, vatandaşları bina çevresinden uzaklaştırırken, H.Ş. uzun süren ikna çabalarıyla intihardan vazgeçirildi.

H.Ş., polis ekiplerinin gözetiminde hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Nurettin FİDANCAN

2020-07-28 19:39:21



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