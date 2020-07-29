Diyarbakır´ın Lice ilçesi kırsalında yangın

"Daha dün gibi..."

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Lice ilçesi kırsalında makilik alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediliyor.

Diyarbakır´ın Lice ilçesi Dibek, Yolçatı ve Çağdaş Mahalleri sınırındaki makilik alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi´ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle akşama doğru kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü´nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son alev sönene kadar mücadelelerinin devam edeceği, sosyal medyada mevcut yangından bağımsız, manipülatif fotoğrafların paylaşıldığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2020-07-29 00:11:58



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