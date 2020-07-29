Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Diyarbakır’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 26 adet tarihi obje ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yenişehir ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Şüpheliler, yapılan operasyon neticesinde, Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesi köprü inşaatı mevkiinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 4 adet altın metal para, 6 adet bronz sikke, 3 adet yüzük mühür, 1 adet mühür, 3 adet akik taşlı mühür, 2 adet akik kolye ucu, 1 adet haç obje, 4 adet gözyaşı şişesi, 2 adet metal obje olmak üzere toplam 26 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

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