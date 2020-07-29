Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden bayram öncesi denetim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden bayram öncesi denetim

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden bayram öncesi denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için denetimlerini sürdürüyor.
Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşması için gıda denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini arttırdı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığına bağlı gıda kontrol ekipleri, denetimler kapsamında Yenişehir ilçesinde bulunan kasaplar ile marketlerin kasap reyonlarında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ekipler, iş yerlerinin genel hijyen ve fiziksel koşullarını inceledi. Et ve et ürünlerinin bulunduğu soğutucu dolapları kontrol eden ekipler, soğutucu dolapların temizliği, kıyma makinelerinin soğutucu sistemlerinin olup olmadığını, kıyma makinelerinin hazne temizliği, etlerin dezenfeksiyon ve veteriner kontrol raporlarını kontrol etti. İş yerlerinde et kesmede kullanılan alet ve ekipmanların temizliğini inceleyen ekipler, personeli maske ve eldiven kullanımı konusunda uyardı. Dondurulmuş gıdaların muhafaza koşulları ile son tüketim tarihleri inceleyen ekipler, tespit edilen eksikliklerle ilgili tutanak tuttu.
Denetimlerini sıkı bir şekilde sürdüren gıda kontrol ekipleri, vatandaşlara bayram öncesi satışı yüksek olan et ve et ürünleri, şekerleme ile tatlı alımı konusunda uyarılarda bulundu. Bu tür ürünleri bildikleri, güvendikleri yerlerden almalarını isteyen Gıda Kontrol ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederek alışveriş yapmalarını önerdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar
YEREL HABERLER Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar
Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
HDP önündeki ağabey, 13'üncü bayramı kardeşiyle geçirmek istiyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ağabey, 13'üncü bayramı kardeşiyle ...
Uyuşturucu tacirlerinden kurtarılan Hevsel'de hem tarım, hem ziyaret
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerinden kurtarılan Hevsel'de hem ...
Diyarbakır´ın Lice ilçesi kırsalında yangın
YEREL HABERLER Diyarbakır´ın Lice ilçesi kırsalında yangın
7 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER 7 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkıştı
Petrol arama şirketinde 20 işçinin işten çıkarıldı iddiası
YEREL HABERLER Petrol arama şirketinde 20 işçinin işten çıkarıldı ...
Diyarbakır'da sıra kavgasında korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sıra kavgasında korona virüs tedbirleri ...
Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate alınmıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate ...
İntihar girişimini film izler gibi seyredip cep telefonlarına kaydettiler
YEREL HABERLER İntihar girişimini film izler gibi seyredip cep ...
MHP'den Bağlar Belediyesi’ne destek ziyareti MHP il teşkilatı, terör örgütü yandaşları tarafından yakılan çöp kamyonunu kınamak için belediyeye destek verdi
YEREL HABERLER MHP'den Bağlar Belediyesi’ne destek ziyareti MHP il ...
Oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu
YEREL HABERLER Oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu
Silvan'da 128 yetim çocuğa bayramlık giysi hediye edildi
YEREL HABERLER Silvan'da 128 yetim çocuğa bayramlık giysi hediye ...
Tatlıcıların bayram mesaisi başladı Diyarbakır'da normal günlerde 50 tepsi üretilen kadayıf, bayram öncesi bin tepsiye ulaştı
YEREL HABERLER Tatlıcıların bayram mesaisi başladı Diyarbakır'da ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 330’uncu günde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 330’uncu günde
Başkan Beyoğlu engelli gence verdiği sözü yerine getirdi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu engelli gence verdiği sözü yerine ...
Binanın çatısına yıldırım düştü, kopan parçalar otomobillere zarar verdi
YEREL HABERLER Binanın çatısına yıldırım düştü, kopan parçalar ...
Diyarbakır’da temmuz ayında yağmur yağdı, binaya yıldırım düştü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da temmuz ayında yağmur yağdı, binaya ...
Ne korona virüs ne de yasaklar engel oldu, surlara çıkıp fotoğraf çekme yarışına girdiler
YEREL HABERLER Ne korona virüs ne de yasaklar engel oldu, surlara ...
Laleto Tekstil kaliteli ve ekonomik ürünlerle beğeni topluyor
YEREL HABERLER Laleto Tekstil kaliteli ve ekonomik ürünlerle beğeni ...
Diyarbakır'da Kent Bayramlaşması düzenlenecek
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Kent Bayramlaşması düzenlenecek
Silvan'da bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Silvan'da bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı
Temizlik aracının yakılmasına ilçe halkından tepki
YEREL HABERLER Temizlik aracının yakılmasına ilçe halkından tepki
Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçısı 6 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçısı 6 kişi suçüstü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X