Diyarbakır'da yavru tilkiler, şehre indi

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Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken 2 yavru tilki, indikleri kent merkezinde yiyecek ararken görüntülendi.

Kırsal alanda aç kalan 2 yavru tilki, yiyecek bulmak için kent merkezine indi. Kayapınar ilçesindeki 75 metrelik yol üzerinde dolaşan 2 yavru tilki, yiyecek aradıkları sırada vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İnsanlara yakın alanlarda gezen yavrular, bir süre sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2020-07-29 11:18:37



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