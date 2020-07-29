Diyarbakır’da hayvan satış ve kesim şartları belirlendi

Diyarbakır’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramında uyulacak tedbirler ve kurban kesim yerleri açıklandı.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde çalışan 61 veteriner hekim ve 1 ziraat mühendisi belirlenen kurban kesim yerlerinde Kurban Bayramı süresince denetim yapacak. Denetimler, 5'i satış olmak üzere 10 kesim alanında korona virüs tedbirleri kapsamında bayram boyunca devam edecek. Belirlenene şartları yerine getirmeyenlere para cezası uygulanacak.

Bakanlık tarafından 14 kuralına uymayan vatandaşlara para cezası kesileceğini aktaran Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, alınacak tedbirleri açıkladı. Atalar, "Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bazı tedbirler alındı. Özellikle Kurban Bayramını sağlıklı bir şekilde geçmesi için tedbirleri aldık, bunlarla ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Bugün Canlı Havan Borsasında denetleme yapıyoruz, ilimizde 5 yer hayvan satış alanı olarak belirlendi. 10 yer ise kesim alanı olarak belirlendi. Kesim ve satış yerlerinde korona virüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanana 14 kurala uyulması zorunluğu var. Hijyen kurallarına kesinlikle dikkat edilmesi gerekir, Kişisel bakımdan, sosyal mesafeye, maske kullanımdan dezenfektan kullanıma kadar bir çok konuya riayet edilmesi lazım. Biz yapılan dezenfekte çalışmalarını denetliyoruz, il genelinde 62 veteriner hekimimiz Kurban Bayramı boyunca görevli olacaklar. Kesimhane ve satış alanlarında denetimler sürecek. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi hayvan seçimleri, küçükbaş hayvanlarda 1 yaşını doldurmuş olması, büyükbaşta ise 2 yaşını doldurmuş, devede 5 yaşını doldurmuş olması gerekir. Bu hayvanlar sağlıklı, organları eksik olmaması, ağızlarında salya gelmemesi, herhangi bir yerinde yara olmaması gerek. Kulak küpelerinin mutlaka olması ve evraklarının tam olması gerek. Küpelerden hayvanla ilgili aşılamalarından sahibine kadar her şey belli oluyor, ayrıca Bakanlığımızın mobil uygulamasına küpe numarasını sorguladığımızda bütün geçmişini öğrenebiliriz. Hayvan kesildiği zaman kulak küpelerinin atılmaması gerek, sistemden düşürülmesi gerek, ulu ortalık yerlerde kesilen hayvanlar için cezai işlemler uygulanacaktır” dedi.

Kurban satış yerleri Sur İlçesi Canlı Hayvan Pazarı Mardin Yolu üzeri, Yenişehir İlçe Otogarı Karşısı Kömür Tevzi Sahası, Kayapınar Peyas Mahallesi Kayapınar Caddesi üzerinde, Bağlar Yeniköy Mezarlığı Karşısı Kurban Hayvan Pazarı, Çarıklı Mahallesi Besi Çiftlikleri alanlarında gerçekleşecek. Kesim alanları ise Sur ilçesi MayEt kombinası, GülerEt kombinası, Canlı Hayvan Pazarı Mardin yolu üzeri, Bağlar Mirbey Et AŞ, Övündüler Mahallesi (OSB), Yenişehir Toplu Konut 1. etap idare binası arkası, Yenişehir Kurdoğlu Lojmanları alanı içindeki beton saha, Yenişehir Üçkuyular Toplu Konut pazar yeri, Kayapınar Urfa yolu üzeri emniyet lojmanları merkezi ısıtma sistem binası yanı, Kayapınar Peyas Mahallesi Kayapınar Caddesi, Kayapınar organik pazar yeri, Dünya Kavşağı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolu olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.