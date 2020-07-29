Uzmanlar uyardı, makyaj yapmayanların cildi de bakım istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlar uyardı, makyaj yapmayanların cildi de bakım istiyor

İHA

Uzmanlar, son zamanlarda korona virüsten dolayı evde kalmak zorunda olan kadınların makyaj yapmadıkları için cildinin temiz olduğunu düşünmesinin yanlış olduğunu belirterek, makyaj yapılmaması halinde de cilde bakım yapılması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar uyardı, makyaj yapmayanların cildi de bakım istiyor

Uzmanlar, son zamanlarda korona virüsten dolayı evde kalmak zorunda olan kadınların makyaj yapmadıkları için cildinin temiz olduğunu düşünmesinin yanlış olduğunu belirterek, makyaj yapılmaması halinde de cilde bakım yapılması gerektiğini söyledi.
Güzellik Atölyesi Kurucusu güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, evde kalmaları nedeni ile ciltlerinin temiz olduğunu düşünen danışanlarını uyardı. Cilt bakımının makyajla ilgili olmadığını vurgulayan Özaydın, cilt problemi olmayanların da cilt bakımına ihtiyaç duyabileceğine dikkat çekti. Özaydın, "Özellikle kadınlar evde makyaj yapmadıkları zaman ciltlerinin çok iyi olduğunu düşünüyorlar. Makyajın önemi yok, canlı bir cildin parlak ve sağlıklı olması için temiz olması gerek. Bayram geldi, tatile gittik, sebep ne olursa olsun cildimizde herhangi bir problemimiz yok ise her zaman ayılık bakımlarımızı ihmal etmemeliyiz. Ciltler çok ihmal ediliyor, özellikle bölgemizde bazı insanlar yeni yeni farkına varmaya başlıyor. Kesinlikle ihmal edilmemesi gereken en önemli yer cildimizdir. İnsanlar dışarıdan cildinin parlak ve canlı görünmesini istiyor. Cilt kalitesini hiçbir zaman kaybetmesini istemiyorlar. Cildin temel proteini vardır, o da kolajendir. Kolajen ve hyalüronik asit cildin temel proteinidir, yaş ilerlediği zaman vücut 25’li yaşlardan sonra kolajen ve hyalüronik asit üretimini azaltıyor. Azalınca neler oluyor, örnek olarak bir inşaatın temeli neyse kolajen ve hyalüronik asit cilt ve vücudumuz için o demektir. Temel ne kadar sağlamsa cilt yapımız o kadar kaliteli olur. Cilde nem, parlaklık, dolgunluk veren maddeler, kolajen ve hyalüronik asidir. Son zamanlarda kolajeni dışarıdan takviye olarak da almaya başladık. Sığır kolajenleri var, vejetaryen olmayan kadın erkek olmak üzere 18 yaşından sonrası bütün danışanlarımız kullanabilir. Evde makyaj yapmadıkları için ciltlerinin temiz olduğunu düşünenler öyle bir şey yok. Makyaj yapmıyorsunuz ama besleniyorsunuz, güneş kremi kullanıyor, yemek yapıyorsunuz, yemeğin buharına maruz kalıyorsunuz. Sabah kalktığınızda duru suyla sadece yüzünüzü yıkıyorsunuz, bir şey kullanmadığınız için cildiniz temizdir diye bir şey yok. Siz dışarıdan görüyorsunuz, dışarıdan dokunuyorsunuz. Öyle gelen danışanlarım da var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Şenyiğit uyardı: "Kurban olmak istemiyorsanız evinizde oturun"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şenyiğit uyardı: "Kurban olmak ...
Diyarbakır'da kurban kesimi için 10 yer belirlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kurban kesimi için 10 yer belirlendi
Diyarbakır’da hayvan satış ve kesim şartları belirlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hayvan satış ve kesim şartları ...
Başkan Beyoğlu: "Korona virüse bayram yaptırmayalım"
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu: "Korona virüse bayram yaptırmayalım"
Diyarbakır'da yavru tilkiler, şehre indi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yavru tilkiler, şehre indi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden bayram öncesi denetim
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden bayram öncesi ...
Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar
YEREL HABERLER Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandılar
Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
HDP önündeki ağabey, 13'üncü bayramı kardeşiyle geçirmek istiyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ağabey, 13'üncü bayramı kardeşiyle ...
Uyuşturucu tacirlerinden kurtarılan Hevsel'de hem tarım, hem ziyaret
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerinden kurtarılan Hevsel'de hem ...
Diyarbakır´ın Lice ilçesi kırsalında yangın
YEREL HABERLER Diyarbakır´ın Lice ilçesi kırsalında yangın
7 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER 7 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkıştı
Petrol arama şirketinde 20 işçinin işten çıkarıldı iddiası
YEREL HABERLER Petrol arama şirketinde 20 işçinin işten çıkarıldı ...
Diyarbakır'da sıra kavgasında korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sıra kavgasında korona virüs tedbirleri ...
Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate alınmıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da vakalar artarken, uyarılar dikkate ...
İntihar girişimini film izler gibi seyredip cep telefonlarına kaydettiler
YEREL HABERLER İntihar girişimini film izler gibi seyredip cep ...
MHP'den Bağlar Belediyesi’ne destek ziyareti MHP il teşkilatı, terör örgütü yandaşları tarafından yakılan çöp kamyonunu kınamak için belediyeye destek verdi
YEREL HABERLER MHP'den Bağlar Belediyesi’ne destek ziyareti MHP il ...
Oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu
YEREL HABERLER Oğlunu kurtardı, kendisi boğuldu
Silvan'da 128 yetim çocuğa bayramlık giysi hediye edildi
YEREL HABERLER Silvan'da 128 yetim çocuğa bayramlık giysi hediye ...
Tatlıcıların bayram mesaisi başladı Diyarbakır'da normal günlerde 50 tepsi üretilen kadayıf, bayram öncesi bin tepsiye ulaştı
YEREL HABERLER Tatlıcıların bayram mesaisi başladı Diyarbakır'da ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 330’uncu günde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 330’uncu günde
Başkan Beyoğlu engelli gence verdiği sözü yerine getirdi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu engelli gence verdiği sözü yerine ...
Binanın çatısına yıldırım düştü, kopan parçalar otomobillere zarar verdi
YEREL HABERLER Binanın çatısına yıldırım düştü, kopan parçalar ...
Diyarbakır’da temmuz ayında yağmur yağdı, binaya yıldırım düştü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da temmuz ayında yağmur yağdı, binaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X