Vali Karaloğlu’ndan salgın uyarısı

“Hayat Eve Sığar” temalı fotoğraf, resim ve şiir yarışmalarının ödül töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ‘’Bayram sevincimiz toplumsal bir üzüntüye dönüşmesin’’ diyerek Diyarbakırlıları korona virüs salgınına karşı uyardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının yayılmasının önüne geçmek amacıyla evde kalması zorunlu olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik düzenlediği “Hayat Eve Sığar” temalı fotoğraf, resim ve şiir yarışmalarının ödül töreni düzenlendi. Yarışmaya katılarak dereceye giren resim ve fotoğraflar ise “Eve Sığan Anılar” adıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde sergilendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen sergi ve ödül törenine Vali Münir Karaloğlu’nun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Güngör ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları katıldı. Sergiyi ziyaret eden ve dereceye giren yarışmacıları tebrik eden Vali Karaloğlu’na Zülfi Mızrak isimli yarışmacı evde yaptığı yarışma dışı resimleri hediye etti.



“Korona virüs ile mücadelede dünyadaki en başarılı ülkelerden bir tanesi olduk”

Sergi ziyaretinin ardından ödül töreninde konuşan Vali Karaloğlu, yarışmaya gösterdikleri ilgiden dolayı yarışmacılara teşekkür etti. Dünyayı etkisi altına korona virüs ile bütün insanlığın ortak mücadele ettiğini belirten Vali Karaloğlu, “Korona virüsle mücadelede Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyadaki en başarılı ülkelerden bir tanesi olduk. Elbette bunda hükumetimizin almış olduğu kararların, sağlık teşkilatımızın sağlık çalışanlarımızın çok önemli emeği ve katkısı var. Ama toplum olarak hep beraber alınan kararlara, konan kurallara uymasaydık Türkiye cumhuriyeti devleti olarak bu kadar başarılı olamazdık. Onun için her birinize Diyarbakır Valisi olarak Diyarbakır’da yaşayan her vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bu süreçte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlandığını anımsatan Vali Karaloğlu, “Tedbirler noktasında 65 yaş üstü büyüklerimiz ve 20 yaş altı gençlerimizle ilgili toplumun diğer kesiminden farklı olarak bazı kısıtlamalar getirdik. Onlara evde kalın evde hayat var. Hayat eve sığar dedik. Sonra da bir yarışma yapmış arkadaşlarımız, bu evde kalın dediğimiz büyüklerimiz ve gençlerimiz acaba neler hissettiler onu şiire ve resme döksünler yaşadıklarını fotoğraflasınlar ve bize göndersin istemişler. Az önce gezdiğimiz eserlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyemize ulaşmış ve jürimizin değerlendirmesi sonucunda da bugün ödüllerini vereceğiz. Ben yarışmaya katılan bütün hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Bunu ciddiye alan, eserlerini Büyükşehir Belediyemize gönderen bütün hemşehrilerimi tebrik ediyor, dereceye giren, bugün ödül alanları ikinci kez tebrik ediyorum” diye konuştu.



"Kontrollü normal hayattı yanlış anlayan, yanlış değerlendiren hemşehrilerimiz var"

Pandemi ile mücadelede 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle kontrollü normal hayata geçildiğini aktaran Vali Karaloğlu, “Konulan kısıtlamalar kaldırıldı ama tamamen tedbirler kaldırılmadı, kontrollü hayat dedik. 1 Temmuz itibari ile de kalan kısıtlamalar kaldırıldı. Şu anda kontrollü normal hayata devam ediyoruz. Her şey bitti mi, tehlike tamamen geçti mi Hayır, tehlike tamamen geçmedi. Bölgemizde maalesef hala vaka sayılarımız yüksek, hastanede tedavi gören hemşehrilerimizin sayısı yüksek ve hala yoğun bakımdaki hasta sayılarımız var, entübe olan hastalarımız var. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Ama bu kontrollü normal hayattı yanlış anlayan, yanlış değerlendiren hemşehrilerimiz de var. Bugün bu ödül töreni münasebetiyle buradan tekrar hemşehrilerimizi sevgili Diyarbakırlıları uyarmak istiyorum. Tehlike geçmiş değil, tehlike devam ediyor. Kontrollü hayata devam etmemiz lazım. Sayın cumhurbaşkanımız ne dedi? Üç tane tedbir söyledi. Maskeyi mutlaka takacağız dışarı çıktığımızda ki şu anda Diyarbakır’da daha dışarıda maskesiz dolaşmak yasak ve bunun cezası var. Maskeyi mutlaka takacağız mesafelere mutlaka dikkat edeceğiz ve bir araya geldiğimizde toplu olarak bulunduğumuz ortamlarda mutlaka 1 buçuk metrelik mesafeye dikkat edeceğiz. Üçüncü tedbirimiz ise hijyene dikkat edeceğiz, ellerimizi sık sık sabunu suyla yıkayacağız, kendi temizliğimize el, yüz, ağız burun temizliğimize mutlaka dikkat edeceğiz. Sevgili Diyarbakırlılar özellikle maske konusunu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum uygun materyalden üretilmiş ve doğru kullanılmayan maskenin ne size ne de sevdiklerinize bir faydası yok. Şimdi sokağa çıkalım birçok hemşehrimizin yüzümde maske var ama maske uygun materyalden üretilmemiş ve maskeyi ya çenenin altında veya sadece ağzı kapatıyor, burun açıkta. Bunların hiçbirisi doğru değil. Sevgili Diyarbakırlılar maskeyi şu anda burada bulunan hemşehrilerimizin kullandığı gibi ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanmadığımız sürece sokak da polisi gördüğünüzde maskenizi yukarı kaldırırsınız belki ceza yemekten kurtulursunuz ama o maske ne sizi korur ne de sevdiklerinizle korur. Son dönemde Diyarbakır’daki çok hoş olmayan düğün manzaraları ulusal kanallara yansıdı. Bunlara hepimiz üzüldük. Bunu Diyarbakır hak etmiyor. Diyarbakırlı vatandaşlarımızın daha tedbirli davranma zorunluluğu var. Arkadaşlar tekrar ediyorum tehlike geçmiş değil, tehlike devam ediyor. Tedbirleri uygulamaya devam edeceğiz. Şuanda maskesi çenesinin altında olan bu salonda bile hemşehrilerimiz var, yapmayın maskeyi taktığımızda mutlaka doğru kullanalım, doğru doğru maske korur, doğru mesafe korur, doğru hijyen korur. Bunları lütfen etrafınızdaki insanlara da uyarın bir de uyarıldığında insanlar tepki gösterirler. Hayır, arkadaşlar toplum bilincinin en üst seviyesi birinin diğerine uyarması, uyarılanın da bunu hoşgörüyle yaklaşmasıdır. Onun için sokakta birbirimizi uyaralım bu ve benzeri mekanlarda bir araya geldiğimizde de bu maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan hemşehrilerimizi münasip lisanlarla güzel bir şekilde uyaralım” şeklinde konuştu.



“Bayram sevincimiz toplumsal bir üzüntüye dönüşmesin”

Kurban Bayramını hep birlikte idrak edeceklerini aktaran Vali Karaloğlu, “Ben bu vesileyle hepinizin Kurban Bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşallah Kurban Bayramında kurban kelimesinin manasına da uygun olarak kurbanlarımız hem bizi Rabbimize yaklaştırsın hem kurban ve Kurban Bayramı bizi birbirimize yaklaştırsın, birbirimizin arasındaki muhabbeti ve sevgiyi çoğaltsın. Bayramda kurban kesim yerleri olacak, yine bayramda bazı mekanlar kalabalık olacak ne olur bayram sürecinde de bu kurallara uyalım ki bayram sevincimiz toplumsal bir üzüntüye dönüşmesin. Ben tekrar bugün ödül alan, almayan yarışmamıza katılan, değer veren çağrımıza uyan bütün hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Ödül alanları ayrıca tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Belediyede bu işleri organize eden, destek veren bütün çalışma arkadaşlarımı da kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Karaloğlu daha sonra dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti. Yarışmada 20 yaş altı kategoride dereceye giren 1,2 ve 3’üncülere diz üstü bilgisayar, 4 ile 10’uncu olanlara tablet, 65 yaş üstü kategoride ise 1’inciye tam altın, 2 ve 5’inci olanlara yarım altın, 6 ile 10’uncu olup dereceye girenlere ise çeyrek altın armağan edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ayrıca yarışmaya katılan herkese kitap hediye etti.

